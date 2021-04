Lancement des iQOO 7, iQOO 7 Legend avec écran AMOLED 120 Hz, haut-parleurs stéréo et charge rapide de 66 W en Inde

iQOO 7 Legend commence à Rs 39 990 (8 Go / 128 Go).

La marque dérivée de Vivo, iQOO, a lancé lundi les téléphones phares de la série iQOO 7 en Inde. La série engendre deux modèles, iQOO 7 et iQOO 7 Legend. Ce dernier voit iQOO s’associer à BMW M Motorsport sur des éléments de marque et de design. C’est également le téléphone le plus puissant de la gamme.

Prix ​​et disponibilité des iQOO 7, iQOO 7 Legend India

iQOO 7 coûte Rs 31 990 en Inde pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez également l’obtenir en configurations 8 Go / 256 Go et 12 Go / 256 Go pour Rs 33 990 et Rs 35 990, respectivement.

iQOO 7 Legend commence à Rs 39 990 (8 Go / 128 Go). Il sera également disponible en configuration 12 Go / 256 Go pour 43 990 Rs.

Lire aussi | Examen du Vivo X60 Pro: ce téléphone mérite plus d’attention

Les deux téléphones seront disponibles en précommande à partir du 1er mai sur Amazon.in. et iQOO.com. La date de vente n’a pas encore été annoncée.

Spécifications et fonctionnalités des iQOO 7, iQOO 7 Legend

Les deux téléphones sont en verre mat AG avec l’édition «Legend» vous donnant quelques autres bizarreries de design grâce au partenariat d’iQOO avec BMW M Motorsport, une filiale de BMW AG connue pour ses voitures hautes performances. L’iQOO 7 Legend est disponible en blanc et arbore le logo emblématique des bandes de course tricolores de BMW M gravé du slogan «La fascination rencontre l’innovation». L’iQOO 7 est disponible en noir et bleu plus réguliers, mais toujours mat.

À l’avant, les deux téléphones disposent d’un écran AMOLED de 6,62 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe de perforation abritant le même appareil photo 16MP. iQOO affirme que les deux téléphones peuvent atteindre 1300 nits et prendre en charge la lecture HDR10 +. Les deux téléphones sont également équipés de deux haut-parleurs stéréo avec certification Hi-Res et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique.

Le matériel principal est l’endroit où les deux téléphones sont différents. Alors que l’iQOO 7 Legend a un Qualcomm Snapdragon 888, l’iQOO 7 a un processeur Snapdragon 870. Les deux téléphones sont livrés avec la RAM LPDDR5 et le stockage UFS3.1 rapide et exécutent le système d’exploitation Funtouch 11.1 de Vivo basé sur Android 11. L’édition «Legend» vous offre en outre les améliorations de jeu monster touch d’iQOO.

Les deux téléphones diffèrent également en termes de refroidissement. Alors que l’iQOO 7 Legend dispose d’un système de refroidissement liquide à chambre à vapeur, l’iQOO 7 utilise un refroidissement par couche de graphite.

L’iQOO 7 contient une batterie de 4400 mAh tandis que l’iQOO 7 Legend a une batterie plus petite de 4 000 mAh. Les deux téléphones prennent en charge une charge rapide de 66 W dès la sortie de la porte.

Les deux téléphones ont le même appareil photo principal 48MP (Sony IMX598) avec OIS associé au même appareil photo ultra grand angle 13MP. L’iQOO 7 Legend dispose en outre d’un appareil photo ultra grand angle de 13 Mpx, tandis que l’iQOO 7 l’échange avec un appareil photo mono / portrait édulcoré de 2 Mpx.

Lire aussi | Test de l’iQOO 3 5G: il s’agit de remettre en question le statu quo

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.