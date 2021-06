Lancement des modèles de rafraîchissement Dell Inspiron 15, Inspiron 14 et Inspiron 13 en Inde : spécifications, prix et tout ce que vous devez savoir

Les fonctionnalités de connectivité des deux ordinateurs portables restent similaires à celles disponibles avec le modèle Dell Inspiron 14 2-en-1.

Dell a lancé une multitude de nouveaux ordinateurs portables Inspiron sur le marché indien. Les modèles Inspiron notables lancés par la société incluent Dell Inspiron 14 2-en-1, Dell Inspiron 15 dans les configurations Intel et AMD, Dell Inspiron 14 et Dell Inspiron 13. Les grandes attractions des nouveaux modèles d’ordinateurs portables incluent un pavé tactile spacieux, mince des lunettes, des touches plus grandes et d’autres fonctionnalités censées augmenter la convivialité pour les utilisateurs. En ce qui concerne la qualité d’affichage, la résolution de la qualité de l’écran peut être augmentée jusqu’à QHD.

Prix ​​Dell Inspiron 15, Inspiron 14 et Inspiron 13 Inde

Le nouveau Dell Inspiron 14 2-en-1 a été lancé avec des configurations Intel et AMD. La variante Intel du modèle coûtera Rs 57 990 tandis que la dernière coûte Rs 65 990. Les deux variantes des ordinateurs portables sont disponibles à la vente dans le pays. Le prix du Dell Inspiron 14 en revanche commence à partir de Rs 44 990. En ce qui concerne le prix du Dell Inspiron 15, la variante Intel du modèle commence à Rs 48 990 alors que la variante AMD du même modèle commence à partir de Rs 57 990. La vente du modèle commence aujourd’hui. Un autre modèle spécial lancé par la société est le Dell Inspiron 13 qui sera disponible à la vente à Rs 68 990, mais la vente du modèle ne commencera que le mois prochain à partir du 7 juillet.

Spécifications du Dell Inspiron 14 2-en-1

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du nouveau modèle est la capacité de l’appareil à être utilisé comme hybride. Les variantes Intel et AMD du modèle seront toutes deux équipées d’un écran tactile Full HD de 14 pouces (1 920 × 1 080 pixels). L’appareil est vendu avec une capacité permanente de 16 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de SSD M.2 PCIe NVMe. Les options de connectivité de l’appareil incluent un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, un port HDMI et deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, entre autres.

Dell Inspiron 15, spécifications Dell Inspiron 14

Alors que le Dell Inspiron 14 est livré avec un écran Full HD de 14 pouces (1 920 × 1 080 pixels), le modèle Dell Inspiron 15 est doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces (1 920 × 1 080 pixels). Les deux modèles ont la capacité d’améliorer leur capacité de stockage et de RAM jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de SSD M.2 PCIe NVMe. Les fonctionnalités de connectivité des deux ordinateurs portables restent similaires à celles disponibles avec le modèle Dell Inspiron 14 2-en-1.

Dell Inspiron 13 spécifications

Le modèle est équipé d’un écran QHD+ de 13,3 pouces (2 560 × 1 600 pixels) avec une luminosité maximale de 300 nits. Le modèle a également été équipé pour fonctionner avec une mémoire extensible et une RAM allant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR34x et 512 Go de SSD NVMe. L’ordinateur portable est également livré avec un lecteur d’empreintes digitales intégré au bloc d’alimentation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.