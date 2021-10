Lancement des montres intelligentes Amazfit GTS 3 Pro, GTR 3 et GTS 3 Zepp OS en Inde : vérifiez les spécifications et les prix

Le GTR 3 Pro et le GTR 3 pèsent tous deux 32 grammes, tandis que l’élégant GTS 3 ne pèse que 24,4 grammes.

Les montres intelligentes Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro et Amazfit GTS 3 ont été lancées mercredi en Inde. Les nouvelles montres intelligentes fonctionnent sur le système d’exploitation propriétaire Zepp, « sur mesure pour optimiser les performances des appareils portables intelligents Amazfit », tout en prenant en charge les applications tierces.

Le système d’exploitation « …permettra une interaction plus facile et aidera les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses avec une consommation d’énergie inférieure par rapport au système d’exploitation précédent de la smartwatch ».

« Il fonctionne également sur les appareils Android et iOS, et se connecte aux plates-formes de santé populaires, comme Apple Health ou Google Fit, pour synchroniser vos données de santé, et Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks pour synchroniser et partager les données sportives.

Les trois montres intelligentes sont présentées comme un ensemble complet où la GTR 3 est « conçue pour durer », la GTR 3 Pro est « conçue pour offrir des fonctionnalités à couper le souffle », tandis que la GTS 3 élégante et élégante est « conçue pour bouger ».

Les montres intelligentes sont livrées avec plus de 150 modes sportifs et peuvent reconnaître huit sports. Les trois variantes disposent d’une pléthore de capteurs de surveillance de la santé tels que la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance de la fréquence cardiaque 24 × 7.

L’Amazfit GTR 3 Pro est doté d’un écran tactile AMOLED ultra-HD de 1,45 pouce. Le GTR 3 est livré avec un écran tactile HD AMOLED de 1,39 pouce, tandis que le GTS 3 arbore un écran tactile HD AMOLED de 1,75 pouce. Les écrans ont une luminosité maximale de 1 000 nits et sont livrés avec du verre trempé et un revêtement anti-empreintes digitales supplémentaire.

Les montres intelligentes peuvent suivre les cycles menstruels et disposent d’un système d’évaluation de la santé PAI. Ils sont également étanches jusqu’à 50 mètres.

En ce qui concerne les options de couleur, l’Amazfit GTR 3 Pro sera disponible en cuir noir et marron infini. L’Amazfit GTR 3 sera disponible en Thunder Black et Moonlight Grey, tandis que l’Amazfit GTS 3 aura trois options : Ivory White, Terrar Rose et Graphite Black.

Les montres connectées peuvent être couplées avec n’importe quel smartphone fonctionnant sous iOS 12/Android 7 ou supérieur. Le GTR 3 Pro haut de gamme prend en charge les appels Bluetooth, tandis que les trois prennent en charge l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Alimenté par une batterie de 450 mAh, une seule charge sur le GTR 3 Pro peut durer jusqu’à 12 jours. La même batterie sur le GTR 3 peut durer jusqu’à 21 jours. La batterie de 250 mAh du GTS 3 peut durer jusqu’à 12 jours. Les montres intelligentes disposent d’une multitude de capteurs tels qu’un gyroscope, un accéléromètre, un altimètre barométrique, un capteur géomagnétique, des capteurs de lumière ambiante et de température.

L’Amazfit GTR 3 Pro, la variante supérieure, est au prix de Rs 18 999. La GTS 3 et la GTR 3 seront disponibles pour Rs 13 999. Alors que les trois variantes sont disponibles sur le site officiel d’Amazfit, l’Amazfit GTR 3 est disponible sur Flipkart et les deux autres sur Amazon.

En tant qu’offre de lancement spéciale pour les trois premiers jours, Zepp Health offre une remise de 1 000 Rs sur les montres intelligentes jusqu’au 22 octobre.

