Lancement des Moto Edge 20 et Edge 20 Fusion : 144 Hz, 108 MP, 30 W et plus

Les smartphones de milieu de gamme Moto Edge 20 et Moto Edge 20 Fusion ont été lancés aujourd’hui en Inde. Après avoir dévoilé un tas de smartphones économiques dans la gamme Moto G au cours des derniers mois, la société a lancé deux appareils sous la nouvelle série Edge 20 de Motorola en Inde.

La série Moto Edge 20 se compose de trois téléphones dans le monde, à savoir. le Moto Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro. Le Moto Edge 20 lancé aujourd’hui est le même que la variante mondiale tandis que le Moto Edge 20 Fusion est une version modifiée du Moto Edge 20 Lite.

Moto Edge 20

Le Moto Edge 20 est le premier téléphone indien alimenté par Snapdragon 778. Il s’agit d’un processeur octa-core avec un cœur Kryo 670 Prime cadencé à 2,4 GHz, trois cœurs Cortex A78 à 2,2 GHz et quatre cœurs Cortex A55 à 1,9 GHz. Le GPU Adreno 642L prend en charge les performances du GPU. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et vous disposez de 128 Go de stockage UFS 3.1.

C’est également l’un des rares appareils à intégrer un panneau 10 bits dans ce segment, couvrant 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ sur un écran POLED. Il offre également un taux de rafraîchissement d’écran de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile énorme de 576 Hz. Dans le département optique, le téléphone est livré avec un appareil photo principal de 108 MP (Samsung ISOCELL GM2), un appareil photo ultra-large et macro de 16 MP et un téléobjectif 3x de 8 MP avec OIS. Un tireur de 32 MP à l’avant gère les selfies.

L’appareil est soutenu par une batterie de 4 000 mAh avec une solution de charge rapide de 30 W. C’est l’un des téléphones les plus minces de la saison avec un profil fin de 6,9 ​​mm et ne mesurant que 163 grammes. Les autres fonctionnalités incluent le Wi-Fi 6E, un lecteur d’empreintes digitales latéral, un câble Type-C vers Type-C, le système d’exploitation Android 11, Thinkshield, la certification SGS, 2 Go de RAM virtuelle et la prise en charge de 11 bandes 5G.

Le Moto Edge 20 est disponible en variante unique de 8 Go + 128 Go et est vendu au prix de Rs 29 999 dans les couleurs Frosted Emerald et Frosted Pearl. Le téléphone sera mis en vente sur Flipkart à partir du 24 août.

Moto Edge 20 Fusion

Le téléphone sous-Rs 25 000 de Motorola remplace le Moto G 5G et est alimenté par le chipset MediaTek Density 800U avec prise en charge de 13 bandes 5G. Le Moto Edge 20 Fusion est également livré avec un écran AMOLED Full HD 10 bits de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz. L’appareil est soutenu par une grosse batterie de 5 000 mAh associée à un chargeur rapide de 30 W.

Le Moto Edge 20 Fusion est livré avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large et macro de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Les selfies sont pris en charge par un capteur 32MP. Les autres fonctionnalités incluent Android 11, Thinkshield, un lecteur d’empreintes digitales latéral, 2 Go de RAM virtuelle, 8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage UFS 3.1, un indice de protection IP52 et NFC.

La variante Moto Edge 20 Fusion 6 Go + 128 Go est au prix de Rs 21 499 et la variante 8 Go + 128 Go est au prix de Rs 22 999. Il est disponible dans les options de couleur Electric Graphite et Cyber ​​Teal. Le téléphone devrait être mis en vente à partir du 27 août sur Flipkart.