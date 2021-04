Lancement des nouveaux écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i aux EAU

Huawei a annoncé le lancement de ses nouveaux écouteurs sonores de haute qualité avec la plus longue durée de vie de la batterie et la suppression active du bruit – les HUAWEI FreeBuds 4i – aux EAU. Le HUAWEI FreeBuds 4i est livré avec un son de haute qualité, une autonomie de 10 heures, une annulation active du bruit et une charge rapide en plus de son design élégant, élégant et léger.

Le HUAWEI FreeBuds 4i est disponible en pré-commande le 25 mars au prix de 299 AED et comprend des cadeaux d’une valeur de 178 AED: un coffret cadeau haut-parleur Bluetooth, un abonnement de 3 mois à Huawei Music[1] et un service de garantie de 15 mois[2] comme. Il sera disponible sur le site officiel de Huawei, dans les magasins Huawei Experience, dans les boutiques en ligne et chez certains détaillants des Émirats arabes unis à partir du 1er avril.

Son de haute qualité: conçu pour une musique parfaite

Voulez-vous écouter la musique comme elle a été enregistrée? Le HUAWEI FreeBuds 4i vous offre exactement cela. Avec un haut-parleur dynamique de 10 mm bien équilibré pour les hautes, moyennes et basses fréquences, offrant un son cristallin à tout moment et n’importe où et garantissant un son de haute qualité quel que soit le type d’audio lu. Le HUAWEI FreeBuds 4i équilibre subtilement les fréquences audio instrumentales et vocales, ce qui en fait un excellent choix pour les fans de musique.

Huawei rend également plus facile que jamais la découverte de nouvelles chansons avec l’application HUAWEI Music. C’est l’expérience musicale unique de Huawei qui donne accès à une immense bibliothèque de milliers de pistes de haute qualité à partir de la commodité de votre smartphone. Ce service combiné au HUAWEI FreeBuds 4i constitue le partenariat idéal pour les mélomanes du monde entier.

Chargez en un clin d’œil et gardez l’ambiance

La musique, les films et les appels nécessitent des écouteurs avec une batterie longue durée pour durer toute la journée. Huawei s’est assuré que c’est exactement ce que vous obtenez avec le HUAWEI FreeBuds 4i. Il est livré avec une grande batterie qui se charge rapidement et peut durer longtemps. Avec ANC (Active Noise Cancellation) désactivé, le HUAWEI FreeBuds 4i peut offrir 10 heures de lecture de musique en continu ou 6,5 heures d’appel vocal sur une charge complète[3]. Avec l’étui de chargement, il peut atteindre jusqu’à 22 heures de lecture de musique ou 14 heures d’appel vocal.

Lorsque ANC est activé, il offre 7,5 heures de lecture de musique en continu et 5,5 heures d’appel vocal[4]. De plus, le HUAWEI FreeBuds 4i prend en charge la charge rapide pour résoudre tout problème de batterie faible. Le HUAWEI FreeBuds 4i offre 4 heures de plaisir audio avec seulement 10 minutes de charge[5]. Grâce à son autonomie impressionnante et à sa capacité de charge rapide, vous n’avez plus à vous soucier du niveau de la batterie lorsque vous êtes absent.

Plongez dans votre propre monde avec la suppression active du bruit

Pour profiter de votre musique, de vos appels et de votre contenu vidéo, vous devez vous débarrasser des bruits indésirables, que vous soyez dans un centre commercial, assis dans un bus, dans une gare ou dans un bureau. Deux microphones externes fournissent une prise en charge précise du son au HUAWEI FreeBuds 4i. Il comprend également un design anti-vent unique[6], ce qui peut améliorer efficacement la suppression du bruit du vent.

Le HUAWEI FreeBuds 4i est également livré avec un mode de sensibilisation; en appuyant longuement sur la poignée de l’écouteur, vous pouvez passer du mode de suppression active du bruit au mode de sensibilisation sans retirer les écouteurs. Cela vous permet d’être conscient du son ambiant et de communiquer facilement avec les personnes autour de vous.

Un design accrocheur et léger

Le design HUAWEI Freebuds 4i est sur le point de laisser une impression avec son design élégant et élégant. De plus, sa légèreté le rend confortable pour de longues périodes d’usure. Le HUAWEI FreeBuds 4i adopte un design qui s’adapte au conduit auditif pour offrir une expérience de port confortable[7]. Les écouteurs sont disponibles dans un choix élégant de couleurs. Outre les variantes Ceramic White et Carbon Black, le HUAWEI FreeBuds 4i est également disponible dans un nouveau coloris vibrant – Rouge.

Enfin, contrôler ces écouteurs audio de haute qualité est très facile. Un double tap lit / met en pause la musique ou répond / met fin aux appels tandis qu’une pression longue active / désactive le mode d’annulation active du bruit / de sensibilisation. Ces interactions intuitives ajoutent à la commodité du HUAWEI FreeBuds 4i.

Prix ​​et disponibilité

Le HUAWEI FreeBuds 4i est disponible dans les coloris noir de carbone, blanc céramique et rouge et est disponible en pré-commande le 25 mars au prix de 299 AED. Il comprend un coffret cadeau haut-parleur Bluetooth, un abonnement de 3 mois à Huawei Music et un service de garantie de 15 mois sous forme de cadeaux gratuits d’une valeur de 178 AED. Il sera disponible dans les magasins Huawei Experience, les boutiques en ligne et chez certains détaillants des Émirats arabes unis à partir du 1er avril.

