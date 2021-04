Lancement des nouveaux iMac, iPad Pro et Apple TV le 21 mai

Selon plusieurs sources, y compris Jon Prosser qui a une bonne réputation en matière de clouage de ces dates de sortie, Apple publiera le 21 mai le nouvel iMac, l’iPad Pro avec M1 et l’Apple TV 4K mise à niveau avec Siri Remote.

Apple avait précédemment annoncé ces produits lors de son événement produit d’avril, affirmant seulement qu’ils seront livrés “ dans la seconde moitié de mai ”. Ces appareils seront en précommande demain.

La date du 21 mai a été signalée pour la première fois par Prosser il y a quelques jours, avec une implication que le 11 pouces serait lancé un jour plus tard, le 22 mai. Prosser a mis à jour son commentaire original pour dire que la 22e date était inexacte.

Depuis lors, d’autres détaillants ont également commencé à signaler une date de sortie le 21 mai. Par exemple, les pages produits pour l’iMac 24 pouces sur le site Web du détaillant britannique (et revendeur agréé Apple) John Lewis informe les clients que les nouveaux modèles d’iMac seront alors disponibles.

Le détaillant John Lewis indique la disponibilité du nouvel iMac le 21 mai

Le nouvel iMac tire parti du silicium Apple efficace avec un tout nouveau design de châssis qui réduit l’épaisseur de l’ordinateur à 11 millimètres uniformes. Les lunettes ont été réduites, permettant à Apple d’offrir un écran 24 pouces sans rendre l’iMac beaucoup plus grand que le modèle 21 pouces qu’il remplace. L’iMac est disponible en sept couleurs vives.

Le nouvel iPad Pro ajoute une puce M1 pour des performances de calcul et graphiques améliorées et une connectivité 5G. il arbore désormais un port Thunderbolt pour être compatible avec une gamme encore plus large d’accessoires, et peut communiquer avec des accessoires à bande passante plus élevée pour la première fois, y compris la possibilité de piloter l’Apple Pro Display XDR en pleine résolution. Le modèle 12,9 pouces dispose également d’un mini-écran LED (Apple le marque Liquid Retina XDR), offrant des niveaux de contraste et de luminosité de type OLED.

La nouvelle Apple TV 4K a reçu une mise à niveau interne des spécifications, avec désormais une puce A12. Cela signifie qu’il peut désormais afficher du contenu 4K HDR à fréquence d’images élevée. Cependant, le plus gros changement avec la nouvelle Apple TV est la nouvelle version de Siri Remote. La nouvelle télécommande dispose d’un clickpad circulaire combinant un D-Pad à quatre voies avec des gestes tactiles, de nouveaux boutons pour la sourdine et l’alimentation, logés dans un boîtier en aluminium plus durable. La nouvelle télécommande Siri sera également vendue séparément pour 59 $ et est compatible avec toutes les Apple TV qui exécutent tvOS.

Tous ces produits peuvent être précommandés demain sur l’Apple Store. Officiellement, Apple ne promet toujours que la disponibilité de la “ seconde moitié de mai ”, mais il semble probable que la 21e date soit exacte.

Les autres nouveautés annoncées lors de l’événement Spring Loaded d’Apple étaient le tracker AirTag et l’iPhone 12 violet. Ces produits ont été mis en précommande la semaine dernière et les clients devraient commencer à les recevoir demain.

