Lancement des ordinateurs portables Asus Vivobook, Zenbook, ProArt Studiobook, ExpertBook avec écrans OLED : prix, spécifications

Asus a mis à jour la gamme d’ordinateurs portables Zenbook, Vivobook, ProArt Studiobook et ExpertBook avec du matériel plus rapide et des écrans OLED. Alors que tous les nouveaux produits sont proposés dans les configurations Intel et AMD, la série ExpertBook n’est compatible qu’avec les processeurs Intel. Parmi la série ProArt Studiobook, deux modèles, à savoir les modèles Pro et non-Pro, ont été lancés avec un cadran physique multifonction appelé «Asus Dial».

Prix ​​et disponibilité

Le prix de tous ces produits est supérieur à celui d’un ordinateur portable ordinaire. Prenez par exemple la série Asus ProArt Studiobook. Les Pro 16 OLED W5600 et W7600 seront proposés à un prix de départ de 2 500 $ (Rs. 1,82 lakh) et seront disponibles sur les marchés au cours des trois prochains mois. D’autre part, le ProArt StudioBook 16 OLED H5600 basé sur AMD et le ProArt StudioBook 16 OLED H7600 basé sur Intel sont proposés à un prix de départ de 2 000 $ (Rs. 1,46 lakh). L’ordinateur portable de la série sera disponible pour les clients d’ici la fin de l’année. Le prix de la série Asus Zenbook 14X OLED commence à 1 399 $, soit environ Rs 1,02 lakhs.

Spécifications, caractéristiques des Asus ExpertBook B5 OLED, Asus ExpertBook B5 Flip OLED

La série Asus ExpertBook B5 est livrée avec uniquement des options de processeur Intel Core de 11e génération s’étendant jusqu’au processeur Intel Core i7-1165G7. Les ordinateurs portables de la série sont livrés avec la carte graphique Intel Iris Xe et offrent jusqu’à 16 Go de RAM. L’ordinateur portable ExpertBook B5 OLED peut facilement être équipé de jusqu’à 512 Go + 512 Go de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 en configuration RAID 0. D’autre part, la variante Flip est disponible avec jusqu’à 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Les deux modèles d’ordinateurs portables de cette série sont dotés d’un écran OLED Full HD de 13,3 pouces (1 920 × 1 080 pixels) avec un rapport hauteur/largeur de 16:9.

Spécifications, caractéristiques d’Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED, ProArt Studiobook 16 OLED

Les ordinateurs portables Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED et ProArt Studiobook 16 OLED ont été équipés des processeurs Intel Core de 11e génération ou AMD Ryzen 5000, qui sont les dernières spécifications. Le modèle Pro de la série a une option du processeur Intel Xeon W-11955M et jusqu’au GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX A5000. En revanche, le modèle non-Pro est livré avec le GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3060. Les deux ordinateurs portables de la série flanquent un écran de 16 pouces, 16:10 avec une résolution WQUXGA (3 840 × 2 400 pixels). Côté mémoire, les deux modèles ont jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 2 To + 2 To de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. La connectivité Thunderbolt 4 est également fournie avec les modèles Intel.

Spécifications, caractéristiques d’Asus Vivobook Pro 14X OLED, Vivobook Pro 16X OLED

Le Vivobook Pro 14X OLED dispose d’un écran de 14 pouces, 16:10 avec une résolution WQUXGA (3 840 × 2 400 pixels). D’autre part, le Vivobook Pro 16X OLED dispose d’un écran WQUXGA de 16 pouces (3 840 × 2 400 pixels). Les deux modèles sont alimentés par les derniers processeurs Intel Core de 11e génération ainsi que par les processeurs AMD Ryzen série 5000. Le modèle Intel des deux ordinateurs portables peut facilement être équipé d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3050. En revanche, les modèles AMD peuvent être équipés d’un GPU allant jusqu’à GeForce RTX 3050Ti. Les deux modèles ont été fournis avec 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0.

Spécifications, caractéristiques des Asus Zenbook 14X OLED, Zenbook 14 Flip OLED

Les deux modèles sont livrés avec les derniers processeurs Intel Core de 11e génération ainsi que les processeurs AMD Ryzen série 5000. La différence réside dans le fait que seul le Zenbook 14 Flip OLED est livré avec un écran qui peut être retourné pour une expérience semblable à celle d’une tablette. Les spécifications des deux modèles sont également similaires, notamment un écran tactile de 14 pouces 16:10. Cependant, la variante Flip peut facilement être équipée d’un panneau jusqu’à WQUXGA (3 840 × 2 400 pixels). En revanche, le modèle non-Flip est livré avec un panneau jusqu’à WQXGA+ (2 880 × 1 800 pixels). Les deux ordinateurs portables fournissent des graphiques Intel Iris Xe, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.

