Lancement des ordinateurs portables Asus ZenBook Duo 14, ZenBook Pro Duo 15 OLED en Inde: prix, spécifications, autres détails

Nouveau Asus ZenBook 14, 15 Pro

Asus a lancé mercredi les ordinateurs portables haut de gamme ZenBook Duo 14 et ZenBook Pro Duo 15 OLED en Inde. Ils sont livrés avec un design à double écran avec un écran secondaire à côté d’un écran normal. Le ZenBook Pro duo 15 OLED est livré avec des processeurs Intel Core de 10e génération et des graphiques Nvidia GeForce RTX 3070. Le ZenBook Duo 14 utilise des processeurs Intel Core de 11e génération. Ils sont également dotés du système aérodynamique actif (AAS +) exclusif d’Asus qui fonctionne dès que l’ordinateur portable est ouvert et du Screen Pad Plus intégré.

Prix ​​des Asus ZenBook Duo 14, ZenBook Pro Duo 15 OLED en Inde

Asus ZenBook Duo 14 est au prix de Rs 99,990 tandis que Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) est un modèle haut de gamme avec un prix de départ de Rs 2,39,990. Le ZenBook Duo 14 sera disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, tandis que l’autre ZenBook ne sera pas disponible avant la mi-mai. Les deux ordinateurs portables seront disponibles à la vente sur Flipkart et Amazon, ainsi que chez les détaillants hors ligne Croma, Vijay Sales, Asus Exclusive Stores, etc.

Spécifications de l’Asus ZenBook Duo 14

Le modèle est livré avec un écran Full HD de 14 pouces avec une couverture sRGB de 100% et une luminosité maximale de 400 nits. Il a une résolution de 1920 × 515 pixels, un écran secondaire ScreenPad Plus inclinable de 12,65 pouces avec prise en charge du stylet.

L’ordinateur portable utilise le système d’exploitation Windows 10 Home et est alimenté par un processeur Intel Core i7-1156G7, avec un GPU Nvidia GeForce MX450 et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et 1 To de SSD M.2. Les options de connectivité disponibles sont un port USB 3.2 Gen 2 de type A, une prise casque 3,5 mm, un port HDMI, WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

L’ordinateur portable comprend une solution de suppression du bruit alimentée par l’intelligence artificielle (IA), fournie avec des haut-parleurs Harman Kardon et plusieurs microphones avec prise en charge de Cortana. L’appareil est livré avec une batterie de 70Wh et peut fournir 17 heures d’utilisation avec une seule charge, selon Asus.

Spécifications de l’Asus ZenBook Pro Duo 15

L’ordinateur portable Pro Duo 15 est livré avec un écran tactile OLED 4K UHD NanonEdge de 15,6 pouces, jusqu’à 400 nits de luminosité, une gamme de couleurs DCI-P3 à 100% et des angles de vision de 178 degrés. L’écran est doté d’un écran VESA HDR 500 True Black, est certifié TUV Rheinland et Pantone. Il existe un écran ScreenPad Plus inclinable de 14,1 pouces avec une résolution de 3840 × 1100 et une couverture de la gamme de couleurs sRGB à 100%.

Le Pro Dup 10 est livré avec un processeur Intel Core i9-10980HK, 32 Go de RAM DDR4 et une configuration de stockage SSD M.2 PCIe 3.0 de 1 To. Les options de connectivité sont les ports Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, le port USB 3.2 Gen 2 Type-A et HDMI 2.1. Il dispose de haut-parleurs amplifiés Harman Kardon et d’un réseau de microphones. Il est livré avec une batterie de 92Wh.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.