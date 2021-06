Lancement des ordinateurs portables Samsung Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5G «toujours allumés» basés sur les puces Qualcomm

La société a également précisé que les deux modèles de la série Galaxy Book Go seront initialement lancés avec le design de finition Silver.

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a lancé ses ordinateurs portables de la série Galaxy Book Go. La société a lancé deux modèles d’ordinateurs portables Samsung Galaxy Book Go et Samsung Galaxy Book Go 5G avec un slogan percutant “toujours allumé, toujours connecté”. Les deux ordinateurs portables nouvellement lancés sont équipés du système sur puces Qualcomm Snapdragon et ont été conçus pour fonctionner sur Microsoft Windows 10. Un autre accessoire qui rend la paire d’ordinateurs portables unique est la charnière pliable à 180 degrés. Les deux modèles d’ordinateurs portables prennent en charge Dolby Atmos.

Avec la pandémie de coronavirus toujours sous le choc dans de nombreuses régions du monde, y compris en Inde, le lancement des nouveaux ordinateurs portables devrait répondre aux besoins croissants des professionnels travaillant à domicile et des étudiants suivant des cours en ligne.

Prix ​​des ordinateurs portables Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5G

En ce qui concerne les prix des nouveaux modèles d’ordinateurs portables lancés, la société semble avoir visé à faire de la place pour ses ordinateurs portables parmi les acheteurs traditionnels à la recherche d’un ordinateur portable fonctionnel de base. Alors que le prix du Samsung Galaxy Book Go (uniquement la variante Wi-Fi) est d’environ 349 $ (à partir de) ce qui se traduit par un peu plus de Rs 25 000, la société s’est abstenue de divulguer le prix du Samsung Galaxy Book Go 5G pour l’instant et dévoilera son prix dans les semaines suivantes. La vente du Galaxy Book Go devrait déjà commencer à partir de la première semaine de juin sur certains marchés.

Le Galaxy Book Go 5G ne sera pas immédiatement disponible sur le marché. Le lancement ultérieur de la variante 5G ne devrait commencer que plus tard cette année. La société a également précisé que les deux modèles de la série Galaxy Book Go seront initialement lancés avec le design de finition Silver.

Spécifications des ordinateurs portables Galaxy Book Go

Comme expliqué ci-dessus, les deux ordinateurs portables fonctionneront sous Windows 10 et seront livrés avec le système sur puce Qualcomm Snapdragon. Entre autres spécifications techniques, les ordinateurs portables se composent d’un écran TFT Full HD de 14 pouces (1 920 × 1 080 pixels) et d’un SoC Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 octa-core. Les deux ordinateurs portables Samsung seront disponibles sur le marché avec les options de stockage eUFS de 64 Go et 128 Go.

Sur le plan de la connectivité, les deux modèles auront le Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, une prise casque 3,5 mm, deux ports USB Type-C et un port USB 2.0, en plus de la connectivité LTE spéciale pour les utilisateurs qui achètent le variante Galaxy Go vanille.

