Lancement des produits phares Realme GT et GT Master Edition en Inde

Realme fait partie des marques de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, mais tout cela est dû à son budget et à ses appareils de milieu de gamme. Aujourd’hui, il a dévoilé son premier smartphone premium sous la forme du Realme GT, ainsi que le Realme GT Master Edition centré sur le design.

Le dernier et unique téléphone phare de Realme avant cela était le Realme X50 Pro de février 2020, après quoi la marque s’est concentrée sur les offres moins chères. Cela a changé aujourd’hui avec le Realme GT et son acolyte Master Edition.

L’ordinateur portable Realme Book Slim a également été dévoilé, marquant l’entrée de la société dans une autre catégorie.

Realme GT

(Crédit image : Avenir)

Le Realme GT a fait ses débuts en Chine plus tôt cette année, suivi par l’Europe cet été avant de finalement arriver en Inde. C’est désormais le smartphone le moins cher avec le chipset Snapdragon 888, avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est livré avec jusqu’à 7 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Il y a aussi une chambre VC et un cadre en acier inoxydable pour contrôler les thermiques.

Le Realme GT possède un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Full HD+. Sa batterie a une capacité de 4 500 mAh et prend en charge une charge rapide Super Dart de 65 W, ce qui devrait prendre environ 35 minutes pour une recharge.

Pour la photographie, le Realme GT dispose d’une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil de prise de vue macro de 2 MP. Il sera livré avec de nombreux modes de prise de vue tels que la détection de scène, l’UIS, la vidéo 4K, le ciel étoilé, Nightscape, etc.

Le prix Realme GT en Inde est de Rs 37 999 pour la variante de base 8 Go + 128 Go et de Rs 41 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Il sera disponible sur Flipkart à partir du 25 août en Dashing Blue, Dashing Silver et Racing Yellow.

Realme GT Master Edition

(Crédit image: Realme)

La société a également dévoilé aujourd’hui un nouveau smartphone haut de gamme de milieu de gamme sous la forme du Realme GT Master Edition, qui apporte un nouveau design à la plate-forme phare à un prix inférieur.

Le coloris Voyager Grey est livré avec une finition en cuir végétalien avec des creux et emprunte pour imiter à quoi ressemblerait une valise de voyage. Parallèlement à cela, il est disponible dans une couleur blanc lunaire givré et noir cosmos.

Le Realme GT Master Edition est alimenté par le chipset Snapdragon 778G, qui est une plate-forme 6 nm qui succède à la série Snapdragon 765G avec des performances 40% plus élevées. Il dispose également d’une chambre à vapeur pour le refroidissement.

Il possède un écran AMOLED similaire de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 1 000 nits de luminosité maximale et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran. En ce qui concerne les appareils photo, le Realme GT Master Edition dispose d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un appareil de prise de vue macro de 2 MP.

Il est également livré avec un nouveau mode Street Photography qui apporte des filtres inspirés de Kodak, une mise au point instantanée avec contrôle mm, une mise au point maximale, etc.

Une batterie de 4 300 mAh alimente le téléphone et prend en charge une charge rapide de 65 W. Il n’y avait aucune mention du chargement de MagDart lors du lancement, ce qu’un précédent rapport faisait allusion.

Le Realme GT Master Edition est au prix de Rs 27 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 29 999 pour la variante 12 Go + 256 Go et sera disponible sur Flipkart à partir du 26 août. Il y aura également une variante 6 Go + 128 Go à Rs 25 999, mais cela sera disponible plus tard.