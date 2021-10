Lancement des purificateurs d’air Dyson Purifier Hot Plus Cool et Purifier Cool avec filtration HEPA H13 en Inde

Les appareils sont également disponibles en ligne sur des sites de commerce en ligne de premier plan tels qu’Amazon, Flipkart ainsi que quelques autres points de vente Croma et Reliance.

Dans le but de répondre à la population souffrant de l’impact insidieux de la pollution de l’air intérieur, Dyson a lancé deux nouveaux purificateurs d’air sur le marché. Les deux purificateurs d’air, à savoir Dyson Purifier Cool et Purifier Hot+Cool, ont été lancés aujourd’hui sur le marché indien. Les deux appareils ont été revendiqués pour posséder une filtration d’air standard HEPA H13 et sont capables de filtrer jusqu’à 99,95 pour cent des particules solides de 0,1 micron et plus de l’air. Les nouveaux appareils sont une version améliorée de la gamme Dyson Pure et ont été conçus pour fonctionner dans les réseaux Wifi ainsi que via l’application Dyson Link. Les appareils sont également équipés des fonctions d’assistant vocal Google Assistant et Amazon Alexa.

Dyson Purifier Hot Plus Cool, Purifier Cool prix et disponibilité

Des deux, le Dyson Purifier Hot+Cool est un peu plus cher et coûtera environ Rs 55 900. Le prix du Dyson Purifier Cool est inférieur à celui du modèle Hot+Cool et coûtera environ Rs 45 900. Ce qui rend le premier plus cher, c’est sa capacité à réchauffer également la température à une température souhaitée, ce qui sera utile pendant les mois d’hiver. Les deux appareils ont été mis en vente dans les 12 magasins de démonstration de la société à différents endroits à travers le pays. Les appareils sont également disponibles en ligne sur des sites de commerce en ligne de premier plan tels qu’Amazon, Flipkart ainsi que quelques autres points de vente Croma et Reliance.

Fonctionnalités du Dyson Purifier Hot Plus Cool, Purifier Cool

Le modèle Hot+Cool des purificateurs d’air nouvellement lancés est capable non seulement de fournir de l’air purifié, mais également d’augmenter le mercure pendant les mois d’hiver. L’appareil dispose d’un écran couleur à l’avant qui affiche les statistiques de qualité de l’air ainsi que la température de la pièce. Les deux appareils sont censés fournir la filtration standard HEPA H13 et éliminer plus de 99,95 % des polluants solides de l’espace clos. Par rapport aux purificateurs d’air précédents de Dyson, les derniers appareils ont également été revendiqués comme étant plus silencieux et plus efficaces pour purifier l’air. Pour les personnes vivant dans des régions qui ne connaissent pas des hivers similaires à ceux du nord de l’Inde, le modèle Dyson Purifier Cool peut être un bon choix car elles n’auraient pas besoin de la fonction de réchauffement.

