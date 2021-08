Lancement des Samsung Galaxy Buds 2 avec suppression active du bruit, autonomie de plus de 24 heures

in

De plus, la société a déclaré que dans un bref temps de charge de cinq minutes, les écouteurs fonctionneront jusqu’à 1 heure.

Mercredi, le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a lancé Galaxy Buds 2 lors de son événement Galaxy Unpacked. Les véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) lancés par la société sont le successeur des Galaxy Buds que la société avait lancés en février 2019. D’après les fonctionnalités supplémentaires, les écouteurs sont également une mise à niveau des Galaxy Buds + qui ont été lancés l’année dernière. La société a non seulement fourni un design élégant au produit, mais l’offre également dans une multitude de couleurs.

Caractéristiques et prix des Galaxy Buds 2

Le prix des écouteurs nouvellement lancés est d’environ 149,99 $ (environ 11 100 Rs). Sur le plan des couleurs, les clients ont eu quatre choix, à savoir : graphite, lavande, olive et blanc. La société a également déclaré que le produit serait déployé sur certains marchés à partir du 27 août. La société n’a pas précisé quand elle lancerait éventuellement le produit en Inde et à un prix spécifique à l’Inde. Si l’on se fie aux produits précédents de la société, le prix des écouteurs sera presque le même ou légèrement supérieur à celui indiqué pour les marchés américains. Les écouteurs Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds + étaient quelques centaines de plus chers en Inde par rapport à leur prix en Inde.

Les écouteurs constituent un total de trois microphones et sur le lot, deux travailleront à la réalisation de la suppression active du bruit (ANC). La société a également proposé un son réglé par AKG avec le produit. Sur le plan de la connectivité, les écouteurs fonctionneront sur la connectivité Bluetooth v5.2 et il y aura un total de six paramètres d’égaliseur que les clients pourront régler à partir des paramètres de leur téléphone.

Étant donné que la batterie est l’une des considérations les plus importantes pour les acheteurs, la société a également fourni une analyse granulaire de ses performances de batterie de différentes manières. La société a affirmé que les écouteurs fonctionneraient sans interruption pendant 29 heures sur une seule charge. En termes d’une seule lecture non-stop, les écouteurs fonctionneront pendant 7,5 heures. La société a également déclaré que si les utilisateurs ont activé la suppression active du bruit (ANC), les performances de leur batterie chuteront à environ 20 heures. De plus, la société a déclaré que dans un bref temps de charge de cinq minutes, les écouteurs fonctionneront jusqu’à 1 heure.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.