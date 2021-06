Lancement des téléphones pliables Google, Vivo et Xiaomi au quatrième trimestre 2021

in

Cela fait des mois que nous entendons des rapports selon lesquels Samsung fabrique des écrans de téléphone pliables pour une variété d’équipementiers, ces appareils étant attendus pour la fin de 2021. Maintenant, il semble que plus de détails soient tombés via un média basé en Corée.

L’Elec rapporte que Samsung commencera la production de panneaux OLED pliables pour Google, Vivo et Xiaomi en octobre. Il ajoute que les trois sociétés prévoient de lancer leurs téléphones pliables au quatrième trimestre 2021.

Il a réitéré les rapports précédents selon lesquels le Google pliable aura un écran pliable de 7,6 pouces, bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur un écran externe. Pendant ce temps, le Vivo pliable est prévu pour arriver avec un écran principal « 3,4:3 » de 8 pouces et un panneau extérieur de 6,5 pouces.

Il ne semble pas y avoir beaucoup de détails concernant le prochain pliable de Xiaomi, au-delà de The Elec disant que Samsung fabrique l’écran principal et que CSOT fabrique l’écran “accessoire”. Le soi-disant affichage d’accessoires pointe vers une coque pliable plutôt qu’une tablette pliable avec un écran externe de la taille d’un smartphone. Cela a également du sens car Xiaomi propose déjà un appareil de style tablette dans le Mi Mix Fold récemment publié.

Le point de vente avait précédemment signalé qu’Oppo disposait d’un modèle pliable à clapet, doté d’un écran principal de 7,7 pouces et d’un écran externe de 1,5 à 2 pouces. Mais il rapporte maintenant que l’appareil a été retardé jusqu’en 2022.

Néanmoins, il semble que ceux qui recherchent un nouveau téléphone pliable aient l’embarras du choix au quatrième trimestre 2021. Y a-t-il des téléphones pliables non Samsung que vous avez hâte de découvrir ? Faites-le nous savoir via le sondage plus haut sur cette page.