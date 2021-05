Lancement des tests de surtension Covid: Liste complète des codes postaux en tant que variante SA trouvée | UK | Nouvelles

Des tests de surtension sont en cours dans des zones de l’Est de Londres à la suite de la détection de la variante sud-africaine dans la région. Cela fait suite à la découverte de deux nouveaux cas de la variante sud-africaine à Redbridge hier, ainsi que des cas des variantes sud-africaine et brésilienne confirmés à Tower Hamlets aujourd’hui (samedi 1er mai).

Quels codes postaux sont inclus?

Jusqu’à présent, des variantes préoccupantes ont été identifiées dans Tower Hamlets dans 10 sous-districts dans les codes postaux E1, E2, E3 et E14.

Ni le Tower Hamlets Council ni le NHS Test and Trace n’ont fourni de détails sur le nombre de cas identifiés dans ces zones.

Les tests ont également commencé sur les codes postaux IG1 et IG6, et auront lieu dans de petites zones des codes postaux IG5 et IG7.

L’équipe de test communautaire du conseil propose des tests de PCR à domicile à domicile dans ce qui précède pour toute personne âgée de plus de 11 ans, qu’elle présente ou non des symptômes.

Ceux qui ne présentent pas de symptômes peuvent se faire dépister en visitant les sites de test au Ken Aston Square, au parking de Mildmay Road et au parking de la bibliothèque de Gants Hill.

La recherche améliorée des contacts sera utilisée sur toute personne dont le test est positif avec la variante.

Toute personne présentant des symptômes de coronavirus est exhortée à rester à la maison et à réserver un test en ligne ou par téléphone.

Cela survient alors que le nombre de personnes en Angleterre atteintes du COVID-19 a chuté de 40% en une semaine, selon les derniers chiffres.

Les chiffres du coronavirus à travers le Royaume-Uni ont considérablement baissé ces dernières semaines, alors même que les restrictions ont maintenant été levées en partie dans les quatre pays.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) ont montré qu’environ 54 200 personnes étaient susceptibles d’avoir été testées positives pour Covid dans la semaine précédant le 24 avril, contre 90 000 la semaine précédente.

Le gouvernement a signalé samedi sept nouveaux décès de coronavirus et 1907 autres infections, portant le nombre total de décès enregistrés dans les 28 jours suivant un test COVID-19 positif à 127524.