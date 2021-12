Lancement d’Ethereum Layer 2 StarkNet Alpha sur le réseau principal

Au milieu de cela, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a présenté une nouvelle proposition d’amélioration, EIP-4488, pour réduire les frais de gaz sur les solutions de couche 2.

Après Optimism et Arbitrum, une autre couche Ethereum 2 est prête à l’emploi.

StarkWare, développeur Ethereum L2 utilisant les rollups ZK, a annoncé le lancement de StarkNet Alpha sur le réseau principal Ethereum cinq mois après sa mise en ligne sur un réseau de test public.

Un cumul sans autorisation, StarkNet offre une évolutivité aux Dapps en s’appuyant sur le deuxième plus grand réseau sans compromettre la composabilité et la sécurité d’Ethereum.

StarkNet est construit sur le langage de programmation du Caire et alimente toutes ses applications de production, qui ont réglé plus de 50 millions de transactions et 250 milliards de dollars depuis l’été 2020.

Pendant ce temps, sa solution de mise à l’échelle Ethereum sur mesure, StarEx, est utilisée par plusieurs projets connus tels que dYdX, Immutable et Sorare.

StarkNet Alpha permet également des contrats intelligents de calcul général qui prennent en charge la composabilité, à la fois avec d’autres contrats StarkNet et via la messagerie L1<>L2 avec les contrats L1. Il fonctionne également en mode Rollup, ce qui signifie que toutes les données de différence d’état sont envoyées en chaîne.

Il est conseillé aux utilisateurs de l’utiliser avec prudence, car StarkNet Alpha n’a pas encore été audité et le projet peut également «retarder» l’audit jusqu’à ce que le réseau arrive à maturité.

Tout en commençant sans frais de transaction, StarkNet Alpha introduira un mécanisme de frais dans sa prochaine mise à niveau, qui aura lieu dans quelques semaines.

Il y a environ deux semaines, StarkWare, basé en Israël, le développeur derrière StarkNet, a levé 60 millions de dollars lors d’un tour de table de série C qui évalue sa valorisation à 2 milliards de dollars. Ce nouveau financement est intervenu après avoir levé 75 millions de dollars en série B cette année en mars.

Le dernier cycle de financement a été dirigé par Sequoia Capital, avec la participation d’investisseurs existants, notamment Alameda Research, Paradigm, Three Arrows Capital et Founders Fund. StarkWare utilisera le nouveau financement pour développer son équipe et son écosystème.

La semaine dernière, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, et le développeur d’Ether, Ansgar Dietrichs, ont rédigé une nouvelle proposition d’amélioration, EIP-4488, pour réduire les frais de gaz sur les solutions de couche 2.

Ceci doit être réalisé en diminuant le coût des données d’appel de transaction, un mécanisme principal pour les cumuls optimistes et les ZK-Rollups, et en ajoutant un plafond pour le total des données d’appel de transaction dans un bloc.

Bien que le sharding soit une solution à long terme pour faire évoluer Ethereum, cette proposition est une solution à court terme qui peut réduire les frais de gaz, peut-être avant la fin de cette année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.