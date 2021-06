in

Minage de Bitcoin

Lancement du Bitcoin Mining Council, visant à corriger les idées fausses de la BTC sur la consommation d’énergie

Le Bitcoin Mining Council (BMC), une coalition de mineurs et d’entreprises publiques, a tenu sa première réunion formelle mercredi avec le PDG de MicroStrategy Michael Saylor comme organisateur.

Le Conseil vise à contrer la désinformation sur Bitcoin au milieu d’un débat croissant sur la quantité d’énergie utilisée pour extraire la crypto-monnaie.

Faux récits médiatiques affectant la propagation du BTC

La réunion s’est déroulée sur Twitter Spaces et a réuni plus de 7 000 auditeurs. Des représentants de l’industrie ont parlé des récits courants selon lesquels l’exploitation minière de Bitcoin est mauvaise pour l’environnement.

Perianne Boring, présidente de la Chambre de commerce numérique, a souligné les récits circulant dans les médias, notant que ceux-ci alimentent par la suite les politiques publiques, il faut donc y remédier.

«Nous avons vraiment tiré la sonnette d’alarme vers la fin de 2020 lorsque nous avons constaté une énorme baisse des rapports négatifs sur l’exploitation minière de Bitcoin. Beaucoup de choses ne sont pas intellectuellement honnêtes. Lorsque vous avez un certain nombre d’histoires et de gros titres, de désinformation, de faux récits, nous verrons des réactions à cela d’un point de vue politique. »

Les déclarations de Saylor étaient similaires car il a dit que le problème n’était pas les Bitcoiners mais ces gros titres négatifs sur l’exploitation minière.

Il a noté que la responsabilité du Bitcoin Mining Council est de fournir un espace coopératif et informatif où les gens peuvent apprendre les avantages de l’exploitation minière de Bitcoin.

Le Conseil s’est fait connaître pour la première fois lorsque le PDG de Microstrategy a convoqué une réunion avec des mineurs de Bitcoin nord-américains aux côtés de leaders de l’industrie, notamment Blackcap, Hut 8, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain.

La réunion a eu lieu pour discuter de la formation d’une organisation qui établirait des normes de reporting et des objectifs ESG pour l’exploitation minière. Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est également joint à la discussion et a rencontré des mineurs de Bitcoin pour discuter de l’impact environnemental de leur industrie.

Saylor a annoncé plus tard dans un tweet que les mineurs avaient accepté de former le Conseil pour promouvoir la transparence de l’utilisation de l’énergie et accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier.

Cependant, la semaine dernière, le Bitcoin Mining Council a dissipé toute relation avec Musk sur son site Web en expliquant qu’il ne rejoindrait l’équipe à aucun titre officiel. Selon eux, l’étendue de son implication n’était qu’à discuter avec le groupe de mineurs nord-américains le mois dernier.

Alors que Musk devait faire partie du conseil, il n’est pas surprenant de le voir mis à l’écart. Le PDG de Tesla a suspendu les paiements Bitcoin pour ses produits en raison de préoccupations environnementales et est connu pour utiliser ses tweets pour créer de la volatilité sur les marchés.

Préoccupations croissantes sur l’exploitation minière de Bitcoin

L’exploitation minière de Bitcoin consomme plus de 113 térawattheures par an, un peu plus que le pays des Pays-Bas à 110 térawattheures, selon une estimation en temps réel de l’indice de consommation d’électricité Bitcoin de l’Université de Cambridge.

La forte consommation d’énergie de Bitcoin est devenue plus un problème ces derniers temps, surtout depuis qu’Elon Musk a suspendu les paiements Tesla en Bitcoin.

La semaine dernière, la sénatrice Elizabeth Warren a critiqué la consommation d’énergie de Bitcoin lors d’une audience du sous-comité bancaire du Sénat sur les CBDC. Elle a également appelé à la répression de la « crypto-monnaie nuisible à l’environnement ».

Les groupes environnementaux sont également de plus en plus conscients de la forte consommation d’énergie de Bitcoin. Le mois dernier, Greenpeace USA a cessé d’accepter les dons de Bitcoin sur l’empreinte carbone de la crypto-monnaie.

