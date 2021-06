Lancement du casque de réalité augmentée d’Apple au 2e trimestre de l’année prochaine – Kuo

in

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, prédit que le casque de réalité augmentée d’Apple sera lancé au deuxième trimestre de 2022. Cela devrait être un outil de développement et un tremplin vers les lunettes Apple.

Il a fait la prédiction dans une note d’investissement vue par nous…

La note concerne un fournisseur clé d’Apple, Genius, qui fabrique des objectifs pour iPhone – et devrait également fournir des objectifs pour le casque AR d’Apple. Kuo fait référence à l’appareil VR/AR en tant que HMD ou visiocasque.

Nous prévoyons qu’Apple lancera des appareils AR HMD au 2T22. L’appareil offrira une expérience de réalité augmentée vidéo transparente, l’objectif est donc également nécessaire, et Genius est également un fournisseur clé. Nous pensons que Largan ne peut pas actuellement concevoir et produire des objectifs pour HMD. Si Largan veut entrer sur le marché des lentilles pour HMD, ce sera au plus tôt en 2023.

Le casque devrait offrir à la fois des expériences de réalité virtuelle et augmentée, et des caméras seront bien sûr nécessaires pour cette dernière. Mais Apple devrait également utiliser le suivi oculaire pour améliorer l’expérience, ce qui signifierait des caméras à l’intérieur comme à l’extérieur. Kuo a déjà suggéré qu’il y aurait jusqu’à 15 caméras.

Pourquoi faut-il autant de caméras ? En plus de collecter des données du monde extérieur, Apple devrait suivre avec précision les mouvements oculaires de l’utilisateur. Cela leur permettra d’augmenter la fidélité apparente du rendu en ciblant uniquement ce que l’utilisateur regarde actuellement, plutôt que l’ensemble du champ de vision humain. Cette technique est appelée rendu fovéé.

Apple a un brevet pour une approche à ce sujet.

La demande de brevet concerne la vidéo de l’ensemble de l’expérience, à savoir l’environnement réel superposé au contenu AR. Plutôt que de faire bouger physiquement un objectif de caméra pour suivre les mouvements de vos yeux, le brevet décrit l’utilisation de plusieurs capteurs d’image, puis l’utilisation d’un mélange de sélection de capteurs et de zoom numérique pour capturer ce que vous regardez.

Kuo s’attend à ce que le casque coûte environ mille dollars, bien que Bloomberg ait laissé entendre que le prix pourrait être encore plus élevé.

On a une idée de ce à quoi s’attendre en termes de facteur de forme, grâce à des rendus basés sur un prototype vu par The Information. Le designer Antonio De Rosa les a utilisés pour créer des rendus plus détaillés comme celui ci-dessus.

