Lancement du casque HTC Vive Flow VR pour 499 $

Le casque HTC Vive Flow VR a été officiellement dévoilé. L’appareil, avec ses lunettes jumelles ressemblant à des insectes, est un casque autonome. Il est actuellement prévu pour un lancement en novembre au prix de 499 $.

HTC essaie une fois de plus d’intéresser les gens à la réalité virtuelle. Aujourd’hui, après un certain nombre de fuites précédentes, la société a officiellement annoncé le HTC Vive Flow. Ce casque VR est conçu pour être un appareil tout-en-un, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être connecté physiquement à un PC ou un smartphone.

Le HTC Vive Flow a également été conçu pour être léger. Il ne pèse que 189 grammes, ce qui, espérons-le, signifie que vous pouvez le porter pendant des heures. Les deux écrans d’objectif ont chacun une résolution de 1,6 K par œil et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Il a également un champ de vision de 100 degrés.

Au lieu d’inclure un contrôleur, le casque se connecte via Bluetooth à un smartphone Android (désolé, pas de support iOS), qui sert en quelque sorte de pointeur laser virtuel. Il devra également se connecter à une batterie séparée, ce qui devrait permettre au casque de fonctionner jusqu’à cinq heures avec une seule charge.

Le HTC Vive Flow est commercialisé comme un casque VR à la fois facile à utiliser et à transporter. HTC souhaite que les utilisateurs non seulement consomment des médias sur le Vive Flow, mais l’utilisent également pour méditer et dormir. Environ 100 applications prendront en charge le Vive Flow lors de son lancement.

Le Verge a eu un bref moment pratique avec le HTC Vive Flow et a rapporté des résultats mitigés. Il n’y a pas de système de sangle pour le maintenir en place et, par conséquent, le casque de l’examinateur n’arrêtait pas de glisser. De plus, travailler avec un smartphone en tant que contrôleur serait gênant.

Le HTC Vive Flow devrait être lancé en novembre avec un prix de 499 $. Il y a un prix séparé de 79 $ pour la batterie. Il reste à voir si cela concurrencera le leader actuel de l’espace matériel VR, Oculus, qui contrôle actuellement 75% du marché.