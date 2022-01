Lancement du centre de données et de connaissances CryptoStudio | Invezz

CryptoStudio est un centre de connaissances et de comparaison indépendant doté d’outils de prise de décision basés sur les données, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sur les marchés de la cryptographie, quelles que soient leur expérience et leurs antécédents, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La startup a été fondée à Berlin.

Les actifs cryptographiques ont beaucoup à offrir. Les prêts cryptographiques, qui permettent aux gens d’utiliser la cryptographie pour des revenus d’intérêts, constituent une nouvelle opportunité financière plutôt surprenante. CryptoStudio constate que la technologie blockchain permet la souveraineté financière et des opportunités pour tout le monde, mais surtout pour les investisseurs et les épargnants inexpérimentés.

La startup peut fournir de précieux conseils pour capitaliser sur les opportunités de la classe d’actifs numériques.

Le fondateur de CryptoStudio, Tim Keding, a attiré l’attention sur des parallèles avec les premiers jours d’Internet :

L’industrie de la cryptographie a déjà connu son moment Netscape, mais l’équivalent du boom du commerce électronique est encore à venir. Nous sommes convaincus que la combinaison de prêts crypto et de pièces stables est la meilleure application.

Le centre de connaissances et de comparaison autonome fournit des outils de prise de décision basés sur les données pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les marchés de la cryptographie. L’organisation combine une éducation à l’investissement, une plate-forme de comparaison et un logiciel pour aider les utilisateurs à naviguer dans l’espace crypto de la manière la plus efficace possible.

Soeren Wang, CTO de CryptoStudio, a commenté :

Les stratégies de performance sont complexes et il existe des différences significatives entre les plates-formes et les protocoles respectifs. Nous réduisons les efforts et les risques des utilisateurs en ajoutant des taux d’intérêt et en fournissant des outils de prise de décision basés sur les données.

Les huit membres de l’équipe CryptoStudio, composés d’experts financiers, d’entrepreneurs numériques, de techniciens et de passionnés de crypto, ont des décennies d’expérience collective sur la scène des startups berlinoises. Tous les contenus et outils qui composent CryptoStudio sont basés sur son expérience pratique accumulée pendant cette période.

À propos de CryptoStudio

CryptoStudio est un centre de comparaison et de connaissances indépendant qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sur les marchés de la cryptographie. L’objectif est de permettre la souveraineté financière et des opportunités pour tous.

CryptoStudio examine les plates-formes et les produits, fournit des outils pour la prise de décision basée sur les données, affiche et explique les opportunités d’investissement et de performance, et transmet des connaissances et des conseils. Contrairement à de nombreuses autres sociétés de cryptographie, CryptoStudio reste sans dogme et s’adresse en particulier aux débutants et aux non-maîtres.

