Lancement du Chromebook x2 11 et Chromebase 21,5 pouces

HP ajoute quelques appareils à sa gamme Chrome OS. Le Chromebook HP x2 11 est livré avec un stylet et prend en charge la nouvelle application de notes de Google, Google Cursive. Le HP Chromebase 21,5 pouces est le premier appareil Chromebase de la société.

HP ajoute aujourd’hui quelques nouveaux appareils à sa gamme Chrome OS, ainsi qu’un moniteur certifié Works With Chromebook. La gamme comprend un nouveau Chromebook détachable et un ordinateur de bureau tout-en-un.

Le point culminant de ce lancement est le nouveau HP Chromebook x2 11, qui est une version légèrement plus petite du HP Chromebook x2, la première tablette phare Chrome OS de la société. HP associe cette suite au HP Chromebase 21,5 pouces, qui est le premier système Chromebase au monde à être équipé d’un écran rotatif.

HP Chromebook x2 11 spécifications, prix et disponibilité

Le HP Chromebook x2 11 est livré avec un écran prometteur de 11 pouces au format 3:2 avec une résolution 2K. Cette fois-ci, HP opte pour la plate-forme de calcul Qualcomm Snapdragon 7c (première génération, pas la deuxième génération récemment publiée). Cela vient avec une promesse d’autonomie de la batterie allant jusqu’à 11 heures. C’est le premier Chromebook au monde détachable avec 4G LTE en option.

Vous bénéficiez également d’un design monocoque en aluminium CNC, combiné avec le clavier magnétique et la béquille avec un positionnement à 170 degrés, et un grand pavé tactile. Le stylet certifié USI rechargeable sans fil HP est fourni avec certaines des références x2 11 et est conçu pour tirer pleinement parti de Google Cursive, une nouvelle application de notes conçue pour capturer, modifier et organiser des notes manuscrites.

Le Chromebook x2 11 est livré avec une caméra frontale 5MP et une caméra arrière 8MP, et un son réglé par Bang & Olufsen. HP semble viser les tablettes iPad et Surface avec celui-ci. Il sera disponible chez Best Buy à partir d’octobre, avec des prix commençant à 599,99 $.

Spécifications, prix et disponibilité de HP Chromebase 21.5

Le HP Chromebase 21.5 est un ordinateur de bureau tout-en-un doté d’un écran rotatif avec une résolution Full HD. Il a une rotation de 90 degrés pour les modes portrait et paysage, et un réglage vers le haut jusqu’à 20 degrés.

HP opte pour les processeurs Intel Pentium Gold et Intel Core i3 de 10e génération pour celui-ci. Vous obtiendrez jusqu’à 256 Go de stockage SSD et jusqu’à 16 Go de RAM. L’accent est mis sur le support de base de cet AIO, qui abrite deux haut-parleurs 5W également réglés par Bang & Olufsen, un appareil photo 5MP et des ports. HP a enveloppé la base dans du tissu pour la rendre adaptée aux enfants et facile à nettoyer. Une souris et un clavier Bluetooth sans fil certifiés Works With Chromebook sont inclus.

Le HP Chromebase 21.5 sera disponible à partir du mois d’août, sur HP.com, Amazon et Best Buy, pour un prix de départ de 599,99 $.

Spécifications, prix et disponibilité du moniteur HP M24fd USB-C

HP lance également un moniteur USB-C avec une certification Works With Chromebook. Le HP M24fd USB-C est un moniteur Full HD de 23,8 pouces avec HDMI 1.4, VGA, deux ports USB 3.2 et un port USB-C de 65 W pour une connexion par câble unique aux périphériques. Nous bénéficions d’une couverture sRGB de 99% et d’une prise en charge AMD FreeSync.

Vous obtiendrez également les certifications HP Eye Ease et Eyesafe pour une émission de lumière bleue réduite. Ce moniteur sera disponible en octobre sur HP.com, à partir de 249,99 $.

HP semble également se concentrer sur les logiciels cette fois-ci. En plus de l’application Google Cursive susmentionnée, HP propose également une nouvelle application de transfert de données sans fil appelée Quick Drop, qui prend en charge les Chromebooks, iPhone et Android.

Le Chromebook détachable et l’AIO sont dotés des certifications Energy Star et ePeat Gold, et HP propose un emballage durable avec les trois.