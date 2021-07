Lancement du Della Leaders Club – L’Express Financier

in

Dans le cadre de sa première levée de fonds, DLC vise à collecter Rs 50 crore en trois mois. (Image représentative)

Réclamé être la première plate-forme commerciale mondiale basée sur la technologie à créer un système de support pour les leaders de tous les secteurs, Della Leaders Club (DLC) a été lancé la semaine dernière par le designer Jimmy Mistry. Dans le cadre de sa première levée de fonds, DLC vise à collecter Rs 50 crore en trois mois.

DLC lancera 26 domaines de connaissances dans 15 villes à travers le monde au cours de la phase 1, et se concentrera sur l’échange de connaissances, l’orientation du mode de vie et la responsabilité sociale tout en créant un écosystème de soutien pour les dirigeants du monde entier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.