Lancement du directeur général d’AEW Elite sur iOS et Android

– Le nouveau jeu mobile de All Elite Wrestling (AEW), AEW Elite General Manager, est désormais disponible sur les appareils mobiles. Les fans peuvent télécharger le jeu gratuitement sur l’App Store pour iOS et Google Play pour Android. Voici l’annonce complète d’AEW :

Le très attendu “AEW Elite General Manager” d’Elite Wrestling est lancé sur iOS et Android

— Nouveau simulateur de gestion de lutte mobile maintenant disponible dans le monde entier —

15 juillet 2021 – AEW Elite General Manager, le jeu de réservation fantastique sous licence officielle que les fans de catch attendaient avec impatience depuis son annonce en novembre 2020, est désormais disponible dans le monde entier pour télécharger et jouer sur les appareils iOS et Android.

Le simulateur de gestion de lutte mobile d’AEW de Crystallized Games est le deuxième titre publié sous la bannière AEW GAMES.

Dans AEW Elite GM, les joueurs assument le rôle du nouveau directeur général d’AEW DYNAMITE, rédigeant une liste de lutteurs, construisant des matchs et organisant le spectacle pour générer des revenus, de nouveaux fans et des effets sur l’endurance et le moral des lutteurs. Pour être un manager à succès dans AEW Elite GM, un joueur doit faire appel à la base de l’entreprise : les fans. Chaque semaine, les joueurs doivent créer, réserver et vendre les émissions AEW les plus divertissantes possibles, sinon la partie est terminée.

De plus, AEW Elite GM offre aux joueurs la possibilité de jouer en tête-à-tête avec d’autres managers du monde entier pour déterminer qui peut diriger le meilleur spectacle AEW DYNAMITE et revendiquer le titre de « directeur général d’élite ».

En plus d’une variété de types de matchs parmi lesquels choisir, les joueurs peuvent personnaliser les lutteurs de leur choix à partir de la vaste liste d’AEW avec une large gamme de gadgets, d’armes et d’objets disponibles qui offrent diverses capacités et effets puissants. AEW Elite GM met également à l’épreuve les compétences et les stratégies d’un joueur en tant que promoteur AEW capable en proposant des missions quotidiennes et un mode Défi où les managers relèvent divers défis de difficulté variable pour gagner des réalisations uniques et des récompenses spéciales.

AEW Elite GM est conçu pour être apprécié par les débutants et les occasionnels des jeux de catch GM, tout en offrant la profondeur et la complexité souhaitées par les vétérans du genre.