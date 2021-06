Lancement du Doogee S97 Pro avec un télémètre laser intégré et une batterie de 8 500 mAh

TL;DR

Le fabricant chinois de smartphones Doogee a lancé un nouveau smartphone durci. Le Doogee S97 Pro contient une batterie de 8 500 mAh, un télémètre laser et deux touches programmables. Il est disponible pour 199 $ lors d’une vente de pré-version.

Les smartphones robustes contiennent souvent des technologies intéressantes et des spécifications ridicules, et le nouveau Doogee S97 Pro ne fait pas exception. L’appareil est la dernière entrée de la société chinoise dans le domaine des smartphones robustes, et il contient de nombreux jouets.

Comme il s’agit avant tout d’un smartphone robuste, le S97 Pro est doté d’une coque noire renforcée avec des inserts rouges, orange ou argentés. C’est assez agréable à regarder compte tenu du design criard de son prédécesseur, le S96 Pro. Cette coque offre également une résistance à l’eau et à la poussière IP68, la certification MIL-STD-810G et le verre Corning Gorilla Glass 5 sur sa face.

Une caméra perforée avec un capteur 16MP se trouve dans un écran LCD HD+ de 6,39 pouces. Le MediaTek Helio G95 alimente l’appareil avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

La grande caractéristique (jeu de mots) est la batterie de 8 500 mAh qui, selon Doogee, est bonne pour trois jours. La batterie du S97 Pro est plus grande que la plupart des tablettes et environ 2 200 mAh plus grande que son prédécesseur. Cela devrait en faire un succès auprès des routards, des voyageurs et des randonneurs. Les recharges sont assurées par une charge rapide filaire de 33 W et une charge sans fil de 10 W.

Ce n’est cependant pas l’atout du Doogee S97 Pro. La société affirme qu’il s’agit du premier appareil à emballer un télémètre laser intégré dédié. Il est bon jusqu’à 40 mètres et peut également mesurer le volume ou la surface d’une pièce. Cette inclusion signifie que le S97 Pro renonce à la caméra de vision nocturne infrarouge du S96 Pro. Ce sera un coup dur pour certains, mais pour les gens de métier, c’est probablement un métier qui en vaut la peine.

Un vivaneau Samsung de 48 mégapixels fait la une à l’arrière. Un appareil photo ultra-large de 8 MP, un appareil de prise de vue macro 2 MP et un objectif portrait de 2 MP sont également disponibles.

Parmi les autres subtilités, citons un capteur d’empreintes digitales latéral, deux touches personnalisables et la prise en charge de GPS, Galileo, Glonass et Beidou. NFC fait également son apparition, tout comme Android 11.

Prix ​​et disponibilité du Doogee S97 Pro

Le Doogee S97 Pro sera disponible pour 329 $ sur Aliexpress à partir du 25 juin. Cependant, vous pouvez désormais récupérer l’appareil pour 199 $ dans le cadre d’une promotion de pré-version jusque-là. Même au prix fort, c’est un concurrent équitable du Cat S42 et du nouveau Motorola Defy.

Que pensez-vous du Doogee S97 Pro ? Est-ce que plus de téléphones devraient emballer des télémètres laser ? Faites le nous savoir dans les commentaires.