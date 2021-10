Lancement du Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition : un pliable plus personnalisable

TL;DR

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Les consommateurs peuvent personnaliser le cadre, la charnière et les coques du Galaxy Z Flip 3 avant de l’acheter.

Samsung a organisé un événement Unpacked aujourd’hui, et nous n’avons pas vu les goûts du Galaxy S21 FE ou d’autres tout nouveaux produits lors de l’événement. Mais la société avait encore des nouvelles pliables à partager, car elle a révélé le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Revenant au concept Moto Maker il y a toutes ces années, cette nouvelle initiative permettra aux consommateurs américains de personnaliser leur Galaxy Z Flip 3 sur la plate-forme « Bespoke Studio » avant de faire un achat.

Samsung dit que vous pouvez opter pour un cadre en noir ou en argent, ainsi que des couvertures avant et arrière en noir, bleu, rose, blanc et jaune. Cela permet un total de 49 combinaisons potentielles. Ce n’est pas aussi cher que le Moto Maker de Motorola, qui vous a même permis de choisir le matériau de la coque arrière et d’ajouter une gravure. Mais cela vous donne quand même une marge de personnalisation décente.

Nous supposons que le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition est par ailleurs identique au modèle standard. Attendez-vous donc à un SoC Snapdragon 888, un écran OLED pliable de 6,7 pouces à 120 Hz, un écran externe de 1,9 pouce, deux appareils photo de 12 MP à l’extérieur et une batterie de 3 300 mAh.

Le service Bespoke Studio démarre à partir d’aujourd’hui (20 octobre) et coûtera 1 099,99 $ pour une variante personnalisée de 256 Go.