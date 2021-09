Lancement du Jio Phone Next le 10 septembre : prix, spécifications et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Voici ce que nous savons sur le téléphone jusqu’à présent.

Téléphone Jio Suivant : Le Jio de Mukesh Ambani est prêt à lancer son nouveau téléphone – le Jio Phone Next – à l’occasion de Ganesh Chaturthi le 10 septembre. Le lancement imminent du téléphone a été annoncé en juin lors de la 44e AGA de Reliance Industries, lorsque le prochain appareil a été placé comme un smartphone ultra-abordable avec connectivité 4G. L’appareil a été développé par Reliance Jio en collaboration avec le géant des moteurs de recherche Google. Bien qu’il n’y ait eu aucune information officielle sur les spécifications ou les prix du téléphone, comme toujours, le moulin à rumeurs a produit des fuites.

Depuis que le téléphone a été développé avec Google, l’accès à Google Play Store est certain, et en dehors de cela, il est confirmé qu’il dispose de fonctionnalités telles que la traduction de la langue, la lecture automatique du texte à l’écran et l’assistant vocal. Voici ce que nous savons sur le téléphone jusqu’à présent.

Lire aussi | “Pénuries de la chaîne d’approvisionnement, augmentation des frais d’expédition responsables de la hausse des prix des smartphones”, déclare Xiaomi

Jio Phone Next : Prix et disponibilité

Ce que l’on sait officiellement, c’est que le téléphone serait ultra-abordable. Ce que nous savons des fuites, cependant, c’est que le téléphone pourrait coûter Rs 3 499. Bien que le prix réel ne soit probablement pas connu avant le lancement officiel, cela pourrait être une bonne estimation si les prix des téléphones Jio précédents sont quelque chose à suivre.

En ce qui concerne la disponibilité, des rapports suggèrent que Reliance Jio est en pourparlers avec des partenaires commerciaux pour établir les canaux de distribution du téléphone.

Jio Phone Next spécifications et fonctionnalités

La connectivité 4G a été confirmée pour Jio Phone Next, de même que le fait que l’écran serait entouré de cadres importants. Il serait équipé d’une seule caméra avant et arrière, et le public cible du téléphone est celui des personnes qui cherchent à passer de la 2G à la 4G. Les fonctionnalités Lire à haute voix et Traduire maintenant seraient disponibles pour une utilisation sur les pages Web, les messages, les applications et les photos, et il aurait également Google Assistant pour les commandes vocales. De plus, pour équiper le téléphone de Snapchat Lenses spécifiques à l’Inde, Google s’est également associé à Snap. Google Play Store et Google Play Protect seront également préchargés dans le téléphone.

Mais quoi de plus ? Eh bien, rien de ce qui est confirmé. Mais les fuites nous ont sûrement donné des choses à prévoir. Il est prévu que le Jio Phone Next fonctionnerait sur Android 11 (édition Go) et aurait un écran HD sur un écran de 5,5 pouces. Le SoC Qualcomm QM215 est susceptible d’alimenter le téléphone, alors qu’il devrait être équipé de 2 Go ou 3 Go de RAM. Le téléphone devrait également offrir 16 Go ou 32 Go de stockage interne. En ce qui concerne l’optique, la caméra arrière sera probablement de 13 MP, tandis que la caméra avant pourrait être de 8 MP. Tout cela serait soutenu par une batterie de 2 500 mAh. Il est également dit que le téléphone pourrait prendre en charge la double carte SIM.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.