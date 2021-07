Lancement du lecteur de musique Doppler HiFi populaire pour Mac avec une intégration iOS étroite

Doppler pour iPhone est devenu un choix populaire pour ceux qui préfèrent posséder leur musique et souhaitent prendre en charge presque tous les formats, y compris les options haute résolution comme FLAC. Maintenant, après avoir taquiné une version Mac dédiée en juin, Doppler pour Mac est désormais disponible.

Doppler pour Mac est livré avec une interface utilisateur simple et épurée pour organiser et écouter votre collection multimédia personnelle et il dispose d’une conception de glisser-déposer transparente pour ajouter de la musique à votre bibliothèque.

Doppler pour macOS facilite également le transfert de musique et de listes de lecture entre iPhone et Mac via WiFi ou USB et inclut également des fonctionnalités telles que la recherche d’œuvres d’art en un clic, la fusion simple de plusieurs disques, l’édition facile des métadonnées, une file d’attente de lecture complète et bien plus encore.

Sleeve est également une autre fonctionnalité intéressante incluse avec Doppler pour Mac – un mini-lecteur hautement personnalisable pour ordinateur de bureau.

Le développeur Brushed Type travaille également à rendre Doppler pour Mac et iOS plus puissant avec la prise en charge des raccourcis à venir.

Doppler pour Mac est un téléchargement gratuit avec une période d’essai de 7 jours, au prix de 25 $ en achat unique. Pendant ce temps, vous pouvez également essayer Doppler pour iPhone gratuitement et il coûte 7 $ en achat unique.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :