Lancement du lecteur de streaming Roku LE à 15 $ le Black Friday

Entre Netflix, Disney Plus, HBO, Hulu, Amazon et Apple TV, il y a tellement de contenu à regarder sur les plateformes de streaming qu’il est logique de s’assurer que vous pouvez accéder à vos abonnements préférés depuis n’importe quel écran à l’intérieur de votre maison. C’est pourquoi beaucoup profitent des offres du Black Friday pour mettre à niveau leurs systèmes de divertissement à domicile. Si vous achetez un téléviseur intelligent dans les prochains jours, vous aurez accès à presque tous les services de streaming existants. Mais vous pouvez également transformer n’importe quel téléviseur plus ancien en un téléviseur intelligent en y connectant un lecteur de streaming ou en y adhérant. Roku fabrique pas mal d’accessoires de ce type et la société lance son appareil le moins cher le Black Friday. Rencontrez le Roku LE Streaming Stick qui ne vous coûtera que 15 $ chez Walmart la semaine prochaine.

Une exclusivité Walmart Black Friday

Lorsque la publicité de Walmart Black Friday a été divulguée il y a quelques jours, nous avons signalé un accord de 15 $ avec Roku LE Streaming Media Player, marqué comme « achat spécial ». Le catalogue de Walmart ne révélait pas le type de remise que vous obtiendriez, et le nom semblait étrange, car il ne correspondait à aucun des produits existants de Roku.

Mais ensuite, Roku a officiellement annoncé le Roku LE Streaming Player à 15 $. La société a également révélé que le petit dongle qui se connecte à votre téléviseur via HDMI sera une exclusivité Walmart Black Friday, vous ne le trouverez donc dans aucun autre magasin la semaine prochaine. L’appareil de streaming est livré avec un câble HDMI haute vitesse dans la boîte, ce qui rend le prix encore plus intéressant.

Le nouveau stick Roku LE est livré avec une télécommande, comme prévu par les lecteurs TV de Roku. Il prend en charge les flux 1080p via la connexion HDMI. La clé de streaming vous donnera accès à Netflix, Disney Plus, Prime Video et à tous les autres services de streaming auxquels vous pourriez être abonné. De plus, le lecteur multimédia économique propose la propre chaîne de Roku.

Le lecteur de streaming Roku LE sera disponible en ligne chez Walmart le 24 novembre. Vous le trouverez dans les magasins Walmart le Black Friday (26 novembre) jusqu’à épuisement des stocks.

Les autres offres Roku Black Friday

Le tout nouveau dispositif de streaming Roku LE ne fait qu’effleurer la surface en ce qui concerne les offres Roku Black Friday TV. La société propose plusieurs autres appareils de diffusion en continu pendant la haute saison des achats, la plupart des détaillants les stockant à des prix réduits. Les offres Black Friday Roku ont débuté il y a quelques jours et nous avons déjà couvert toutes les ventes majeures.

Pour rappel, les offres Roku commencent à seulement 19,99 $ pour la première après 15 $ d’économies. Le Streaming Stick+ coûte 29,99 $ pendant le Black Friday, après une baisse de prix similaire de 15 $.

Ceux qui veulent un stick qui diffuse du contenu en 4K comme le lecteur Premiere peuvent choisir le Roku Streaming Stick 4K. Il coûte 29,99 $ pendant le Black Friday, en baisse par rapport au prix habituel de 50 $.

Enfin, il y a la Streambar plus chère qui améliore le son de votre téléviseur Roku en plus de prendre en charge vos services de streaming préférés. Il vous en coûtera 79,99 $ pendant le Black Friday, après une remise de 50 $. La société a confirmé tous ces prix dans son annonce Roku LE.

Avant d’acheter votre prochain appareil de streaming, n’oubliez pas de consulter les appareils Fire TV d’Amazon, qui bénéficient également d’excellentes remises pour le Black Friday. Enfin, Google tease déjà ses offres Black Friday, qui incluent des remises Chromecast.