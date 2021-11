Lancement du livre de coloriage Iron Maiden – pré-commandez maintenant

Avec seulement 54 jours avant Noël, Eyesore Merch et Iron Maiden ont combiné leur puissance considérable pour s’assurer que les achats de cette année seront un jeu d’enfant. Ils ont annoncé la publication d’un livre de coloriage officiel d’Iron Maiden.

Le livre de coloriage officiel Iron Maiden, intelligemment intitulé, sera publié le 6 décembre et comportera 25 couvertures d’albums classiques et d’autres images. Les livres sont sous licence et approuvés par le groupe et sont imprimés sur du papier de haute qualité.

« Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que ces livres rendent justice à l’héritage d’Iron Maiden et donnent aux fans une autre raison d’apprécier certaines des œuvres d’art les plus belles et les plus créatives de ce groupe », a déclaré l’éditeur. « Et non seulement cette coloration s’est avérée bénéfique pour la santé mentale, notamment la pleine conscience, la relaxation et une concentration accrue, et peut être appréciée par n’importe quel groupe d’âge. »

Ils n’inventent pas ça. Selon des recherches menées par l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande en 2017, « la coloration quotidienne peut améliorer certains résultats psychologiques négatifs et… peut fournir un outil d’auto-assistance efficace, peu coûteux et très accessible ».

Le co-auteur de l’étude, le Dr Tamlin Conner, a ajouté: « Avec son faible risque et son accessibilité, nous nous sentons à l’aise d’ajouter de la coloration à la liste croissante d’activités créatives pour améliorer les résultats en matière de santé mentale. »

Les livres de coloriage précédents publiés par Eyesore incluent des volumes consacrés à Thin Lizzy, Megadeth, Alice Cooper, Motorhead et Judas Priest, tandis que Feral House a publié un livre de coloriage en métal noir en 2017.

Le livre de coloriage officiel d’Iron Maiden sera publié le 6 décembre, mais est disponible en précommande dès maintenant.

(Crédit image: Eyesore Merch)

