Lancement du marché NFT pour le sport et les jetons de divertissement ⋆ Crypto new media

FTX lance uniquement le marché NFT du sport et du divertissement. FTX a précédemment lancé le marché des objets de collection numériques uniquement. Sports, la mode a continué à bien se fondre avec la technologie NFT.

La principale société d’échange de crypto FTX a annoncé qu’elle lancerait un marché NFT centré sur la vente uniquement de jetons de sport et de divertissement.

FTX a fait cette annonce dans un tweet soulignant que le marché NFT se concentrera sur les marques des secteurs du film, de la télévision, de la musique, des jeux, des sports électroniques, de la cuisine, du style de vie et des œuvres caritatives.

Nous sommes ravis de nous associer à Dolphin Entertainment pour créer un marché NFT pour les grandes marques de sport et de divertissement, notamment les industries du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux, des sports électroniques, de la cuisine, du style de vie et des œuvres caritatives. Dolphin Entertainment 🤝 FTXhttps://t.co/RgKXuWfViF – FTX (anciennement Blockfolio) (@blockfolio) 2 août 2021

La société d’échange de crypto s’est associée à la société de divertissement Dolphin Entertainment pour créer le marché. Les filiales de Dolphin comprennent plusieurs sociétés de relations publiques notables dans différents secteurs, notamment 42West, Shore Fire Media et The Door.

Selon le président américain de FTX, Brett Harrison, la société de divertissement avec laquelle ils se sont associés a une portée et une envergure dans toute la culture pop. Il dit que l’échange en est très impressionné.

Brett a également exprimé son enthousiasme à l’idée de créer des marchés avec Dolphin en raison de leur capacité à accéder au contenu et à la propriété intellectuelle et parce qu’ils sont des leaders dans les relations publiques et le marketing d’influence pour chaque secteur vertical important du divertissement.

Marché FTX NFT pour objets de collection

Avant le lancement du marché NFT pour les jetons de sport et de divertissement, FTX a développé un marché pour les objets de collection numériques en juin. Le marché des objets de collection numériques permet aux utilisateurs de les acheter, de les vendre, de les conserver et de retirer les jetons dans leurs portefeuilles personnels.

La plate-forme a répertorié un certain nombre de NFT et est accessible sur les sites Web d’échange principal FTX et FTX.US.

Les casquettes, les sweats à capuche, les t-shirts et les chaussettes de marque sont également répertoriés sur la plate-forme, tandis que d’autres tiers y ont répertorié leur NFT.

FTX a clôturé son tour de table de série B le 20 juillet, levant 900 millions de dollars auprès de plus de 60 investisseurs. Selon la firme, la collecte de fonds valorise FTX à 18 milliards de dollars.

Sports, industrie de la mode et NFT

Les tendances du NFT ont continué de s’accentuer dans ces deux secteurs. Le monde du sport a totalement adopté à la fois le NFT et la tendance des objets de collection numériques. Récemment, un autre marché de NFT officiels de football mettant en vedette le Portugal mettait en vedette Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.

Pour le monde de la mode, la maison de couture de luxe italienne Dolce and Gabbana s’est récemment associée à UNX pour lancer une collection de vêtements de mode NFT. Ils l’appellent ‘Collezione Genesi’ (collection Genesis).

Gucci, une autre mode italienne de luxe, a également lancé son Aria NFT, qui n’est pas portable. Plusieurs autres marques de mode ont fait irruption dans le monde numérique uniquement à travers les jeux vidéo.

Principalement, la technologie NFT a été utilisée pour offrir une meilleure expérience aux fans et aux clients des industries du sport et de la mode.