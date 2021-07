Lancement du Micromax In 2b : prix en Inde, spécifications, date de vente

L’année dernière, Micromax est revenu sur le marché indien des smartphones avec trois appareils économiques. Aujourd’hui, elle a lancé le successeur du moins cher du lot sous la forme du Micromax In 2b.

Il apporte un tas de mises à niveau internes importantes qui devraient lui donner de meilleures performances. Disponible en deux configurations, le Micromax In 2b est au prix de Rs 7 999 pour la variante 4 Go + 64 Go et Rs 8 999 pour la variante 6 Go + 64 Go. Il sera disponible sur Flipkart à partir du 6 août. Les options de couleur incluent le noir, le bleu et le vert.

Spécifications Micromax In 2b

(Crédit image : Micromax)

Le plus gros changement par rapport à l’In 1b vient du chipset. Alimenté par le nouveau processeur Unisoc T610 12 nm, il serait 45 % plus rapide que la concurrence (qui utilise des chipsets MediaTek). Il y parvient en optant pour la nouvelle conception de base d’ARM, avec deux Cortex A75 à 1,8 GHz et six Cortex A55 à 1,8 GHz, ainsi que le GPU Arm G52. Le Micromax In 2b est également l’un des rares téléphones de moins de Rs 10 000 à proposer 6 Go de RAM.

À l’avant se trouve un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+, un format d’image 20:9 et une encoche. Il a une luminosité de 400 nits et un rapport écran/corps de 89 %. À l’arrière se trouve un appareil photo principal de 13 MP avec un capteur secondaire de 2 MP, ainsi qu’un tireur de selfie de 5 MP. Les modes de prise de vue incluent HDR, portraits, mode beauté, photos en direct et plus encore.

Le Micromax In 2b fonctionne avec une grosse batterie de 5 000 mAH et prend en charge une charge rapide de 10 W. L’adaptateur et le câble de type C sont inclus. Les autres fonctionnalités incluent un stockage extensible, Android 11, dual VoLTE, Bluetooth 5.0, un scanner d’empreintes digitales physique, etc.

Lors du même événement, la société a également lancé deux nouveaux véritables écouteurs sans fil, les Micromax AirFunk 1 et AirFunk 1 Pro, au prix de Rs 1 299 et Rs 2 499 respectivement.