Lancement du Moto G31 ; le nouveau téléphone Motorola prendra le Redmi Note 11T 5G au prix de départ de Rs 12 999

Motorola Moto G31

Motorola Mobility, propriété de Lenovo, a lancé le Moto G31 en Inde le lundi 29 novembre, un jour avant que son rival Xiaomi ne dévoile le Redmi Note 11T 5G dans le pays. Motorola a fixé le prix du Moto G31 de manière assez agressive, et le manque de 5G mis à part, le nouveau téléphone offre beaucoup de potentiel, notamment une conception hydrofuge et un logiciel Android presque en stock, des fonctionnalités qui pourraient aider Motorola à compenser Xiaomi dans les jours à venir.

Lire aussi | Premier aperçu du Moto G31 en images : spécifications, caractéristiques, prix en Inde et tout ce qu’il faut savoir

Prix ​​Moto G31 Inde, disponibilité

Le Moto G31 a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs 12 999 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera Rs 14 999 aux acheteurs.

Lire aussi | Redmi Note 11 4G : Xiaomi lance encore un autre Redmi Note 11 avant le lancement du Redmi Note 11T 5G en Inde

Pour le contexte, le même téléphone est disponible dans une seule version 4 Go/128 Go pour 199,99 euros (environ Rs 16 730) dans le monde, donc non seulement le Moto G31 coûte moins cher en Inde, mais Motorola offre également plus de choix à ceux qui recherchent plus de RAM et possibilités de stockage.

Le Moto G31 commencera à être vendu à partir du 6 décembre à 12h « exclusivement » sur Flipkart.

Spécifications, caractéristiques du Moto G31

En ce qui concerne les spécifications, le Moto G31 est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une découpe par perforation. L’écran du téléphone peut dépasser les 700 nits, affirme Motorola.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce MediaTek Helio G85 qui est associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, ce qui est extensible. L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 20 W.

En ce qui concerne les caméras, le Moto G31 est livré avec une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 8MP et un autre capteur macro de 2MP. À l’avant, le Moto G31 est livré avec une caméra selfie de 13 MP.

Lire aussi | Le lancement du Redmi Note 11T 5G en Inde le 30 novembre sera un Redmi Note 11 renommé

Le Moto G31 a un corps tout en plastique qui est vanté pour son indice d’imperméabilité IPX2. Le téléphone est également réputé antidérapant et résistant aux empreintes digitales. Il sera disponible en deux coloris : gris météorite et bleu bébé.

Un autre point fort du Moto G31 est son « expérience Android 11 sans bloatware et proche du stock ».

Moto G31 contre Redmi Note 11T 5G

Le Redmi Note 11T, qui devrait être un Redmi Note 11 renommé de Chine, a en revanche un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une perforation, un SoC MediaTek Dimensity 810 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, deux caméras arrière 50MP + 8MP, une caméra frontale 16MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le Redmi Note 11 vendu en Chine démarre à 1 199 CNY (environ Rs 14 000) pour une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également disponible en trois autres configurations : 6 Go/128 Go pour 1 299 CNY (environ 15 200 Rs), 8 Go/128 Go pour 1 499 CNY (environ 17 500 Rs) et 8 Go/256 Go pour 1 699 CNY (environ 19 900 Rs). Il serait intéressant de voir comment Xiaomi prix le téléphone en Inde.

Lire aussi | Revue Redmi Smart TV 43 pouces : Voler une affaire, mais est-ce une bonne affaire ?

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.