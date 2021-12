Lancement du Moto G51 ; le nouveau téléphone Motorola réduit le Redmi Note 11T 5G avec un prix de Rs 14 999

Le Moto G51 a été lancé en Inde au prix de Rs 14 999.

Motorola Mobility, propriété de Lenovo, a lancé le téléphone Moto G51 5G en Inde le vendredi 10 décembre. C’est clairement la réponse de Motorola au Redmi Note 11T 5G récemment lancé par Xiaomi. Motorola semble sous-estimer Xiaomi avec une fiche technique très compétitive comprenant un écran 120 Hz plus rapide, une puce Qualcomm Snapdragon 480 Plus, la prise en charge de plus de bandes 5G et une configuration à triple caméra. Motorola est également inférieur à Xiaomi en termes de prix, car le Moto G51 ne coûte que Rs 14 999.

Lire aussi | Test du Redmi Note 11T 5G : belle apparence, excellente autonomie

Non seulement le Redmi Note 11T 5G, le Moto G51 donne également du fil à retordre aux Realme 8s 5G et Lava Agni 5G, du moins sur le papier.

Prix ​​Moto G51 en Inde, disponibilité

Le Moto G51 a été lancé en Inde au prix de Rs 14 999 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le téléphone commencera à se vendre à partir du 16 décembre à 12 h « exclusivement » sur Flipkart.

Spécifications, caractéristiques du Moto G51

En ce qui concerne les spécifications, le Moto G51 est livré avec un écran LCD IPS 1080p de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe par perforation. Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 480 Plus associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est extensible. L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 20 W.

En ce qui concerne les caméras, le Moto G51 est livré avec une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 8MP et un autre capteur macro de 2MP. À l’avant, le Moto G51 est livré avec une caméra selfie de 13 MP.

Lire aussi | Realme 8s 5G Review: Téléphone 5G à petit budget qui fonctionne comme annoncé

Le Moto G51 a un corps tout en plastique qui est vanté pour son indice d’étanchéité IP52. Il sera disponible en deux coloris : bleu indigo et argent brillant.

Un autre point fort du Moto G51 est son logiciel Android 11 « sans publicité, sans bloatware, presque en stock ». Enfin, le Moto G51 prend également en charge 12 bandes 5G. Motorola affirme qu’il s’agit de « la prise en charge maximale de la bande réseau 5G dans le segment inférieur à 15K ».

Moto G51 contre Redmi Note 11T 5G

Le Redmi Note 11T 5G dispose d’un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz et une découpe par perforation. Il est alimenté par la puce 6 nm Dimensity 810 de MediaTek qui est associée à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel est MIUI 12.5. Le téléphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Il a deux caméras à l’arrière : principale 50MP et une autre ultra grand-angle 8MP. À l’avant, il a une caméra selfie de 16MP.

Lire aussi | Motorola lance le Moto Edge X30 avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 ; l’édition spéciale vous offre une caméra selfie sous l’écran

Le Redmi Note 11T 5G a un corps tout en plastique avec une finition mate douce, un indice de résistance à la poussière et aux éclaboussures IP53 et une protection d’écran Corning Gorilla Glass 3. Le téléphone dispose également de deux haut-parleurs et d’un blaster infrarouge.

Le Note 11T 5G démarre à Rs 16 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage se vend à Rs 17 999, tandis que la version haut de gamme de 8 Go/128 Go coûtera Rs 19 999 aux acheteurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.