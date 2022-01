Lancement du Moto G71 5G India le 10 janvier ; Tout savoir

Le Moto G71 suivra de près les Moto G51 et Moto G31.

Le Moto G71 5G sera lancé en Inde le 10 janvier, a annoncé mardi Motorola Mobility, propriété de Lenovo. Le Moto G71 suivra de près les Moto G51 et Moto G31. C’est l’un des premiers appareils à être lancé dans le monde avec la puce Snapdragon 695 de Qualcomm. Le téléphone en question contient également une batterie importante de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 30 W.

Vérification des spécifications du Moto G71 5G

Le Moto G71 est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec une perforation bien qu’il n’y ait pas de taux de rafraîchissement élevé. Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 695 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est extensible. L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W.

En ce qui concerne les caméras, le Moto G71 est livré avec une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 8MP et un autre capteur macro de 2MP. À l’avant, le Moto G71 est livré avec une caméra selfie de 16 MP.

Le Moto G71 a un corps tout en plastique avec un indice d’étanchéité IP52. Le téléphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière pour la biométrie.

Un autre point fort du Moto G71 sera son logiciel Android 11 sans publicité et sans bloatware.

Vérification des prix du Moto G71 5G

Globalement, le Moto G71 commence à environ 300 euros, ce qui correspond à peu près à Rs 25 250.

