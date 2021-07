Lancement du Nokia XR20 avec une durabilité de niveau militaire, 4 ans de mises à jour logicielles garanties et une prise en charge 5G

in

Le téléphone sera alimenté par Snapdragon 480 5G, un chipset Qualcomm d’entrée de gamme.

HMD Global a lancé Nokia XR20, un smartphone Android avec un accent particulier sur la durabilité et la pérennité. Avec son extérieur renforcé, le téléphone est appelé « à l’épreuve de la vie ». Le boîtier de l’appareil est conforme à la norme militaire MIL-STD-810H et possède le « verre le plus résistant à ce jour » sur un smartphone. Voici Corning Gorilla Glass Victus. HMD Global va jusqu’à dire que vous pouvez le nettoyer avec de l’eau et du savon, si vous le saliez.

Le combiné robuste est livré avec une garantie de trois ans ainsi que des mises à jour assurées du système d’exploitation Android. La société a également promis un support pour les mises à jour de sécurité jusqu’à 4 ans.

Spécifications du Nokia XR20

Le téléphone sera alimenté par Snapdragon 480 5G, un chipset Qualcomm d’entrée de gamme. L’appareil n’a qu’une seule variante de stockage, à savoir 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le téléphone est livré avec la double caméra configurée avec un appareil photo principal de 48 MP et un appareil photo ultra grand angle de 13 MP. La caméra selfie est de 8MP. Le téléphone à écran de 6,67 pouces est doté de haut-parleurs stéréo avec OZO Audio et extrait la puissance d’une batterie de 4 630 mAh avec une charge filaire rapide de 18 W et une charge sans fil de 15 W. Le XR20 fonctionne sous Android 11.

Prix ​​Nokia XR20

Le Nokia XR20 a été lancé à l’étranger au prix de 550 $ (environ Rs 41 000). Il existe deux variantes de couleurs, Granite Grey et Ultra Blue.

HMD Global n’a fait aucune annonce pour son lancement en Inde, mais compte tenu de son prix, il pourrait être confronté à une vive concurrence d’autres appareils de milieu de gamme ici.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.