Lancement du Nokia XR20, le « téléphone Nokia le plus robuste de tous les temps » en Inde ; spécifications, prix et tout à savoir

Nokia XR20, le nouveau téléphone Nokia robuste de HMD Global, a été officiellement lancé en Inde au prix de Rs 46 999. La principale caractéristique principale du XR20 est qu’il est présenté comme le «téléphone Nokia le plus résistant de tous les temps» avec une conception et une qualité de fabrication de qualité militaire. Il bénéficiera également d’un support logiciel à long terme avec trois ans de mises à jour assurées du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Le XR20 est à la fois certifié IP68 et MIL-STD810H. Sur le devant, il a Corning Gorilla Glass Victus. Grâce à toute cette protection, le téléphone en question peut survivre à tout « des températures extrêmes de +55C à -20C, des chutes de 1,8 m, 1 heure sous l’eau, et plus encore ». HMD Global va jusqu’à l’appeler « à l’épreuve de la vie », un téléphone que vous pouvez apparemment nettoyer avec de l’eau et du savon, si vous le saliez.

Une autre chose intéressante à savoir à ce sujet est que le Nokia XR20 figurait dans le dernier film de Bond, alias No Time To Die. Ce serait le téléphone même que vous voyez Lashana Lynch, qui joue brièvement l’agent 00 Nomi.

Outre la durabilité et la prise en charge logicielle, le reste du XR20 est votre offre de milieu de gamme typique avec un écran LCD 1080p de 6,67 pouces (taux de rafraîchissement de 60 Hz) avec une découpe perforée. Sous le capot, il dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 480 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a deux caméras à l’arrière avec une principale de 48MP et une autre ultra grand angle de 13MP. Sur le devant, il a un tireur selfie de 8MP.

Pour compléter l’ensemble, une batterie de 4 630 mAh avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 15 W, des haut-parleurs stéréo avec le logiciel OZO Audio et Android 11.

Le XR20 a été lancé en Europe en juillet à un prix de départ de 499 euros (environ Rs 43 500). En Inde, la seule version de 6 Go de RAM et de stockage de 128 Go du téléphone se vendra au meilleur prix d’achat recommandé de Rs 46999, dans les magasins de détail hors ligne, les plateformes de commerce électronique et Nokia.com.

La pré-réservation commence à partir du 20 octobre (jusqu’au 29 octobre) et les ventes commenceront à partir du 30 octobre. Les clients qui pré-réservent le téléphone seront éligibles pour obtenir un Nokia Power Earbuds Lite d’une valeur de Rs 3 599, et un an de plan de protection d’écran sans coût supplémentaire avec le Nokia XR20.

