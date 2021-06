Lancement du nouveau Chromebook Lenovo 2021, détails ici

TL;DR

Lenovo a annoncé aujourd’hui deux nouveaux Chromebooks Lenovo 2021 au sein de sa gamme 5i. Le Lenovo 5i vanille propose un design à clapet de 14 pouces, tandis que le Flex 5i est livré avec une charnière à 360 degrés. Les deux Chromebooks sont livrés avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération, des écrans tactiles et commencent à 440 $ avec les fenêtres de sortie de juin et juillet 2021.

Le marché des Chromebooks regorge de tonnes d’options économiques avec des versions bon marché, des spécifications bas de gamme et des conceptions simples. Il existe également une bonne quantité de modèles haut de gamme avec des spécifications formidables, de beaux designs et des prix élevés. La zone de milieu de gamme, cependant, est l’endroit où vivent les vrais trucs amusants.

Dans cet esprit, nous avons des annonces pour deux nouveaux Chromebooks Lenovo 2021 qui se situent parfaitement dans cet endroit idéal. Ils offrent de très belles spécifications et matériaux avec la plupart des fonctionnalités souhaitées par les acheteurs de Chromebook. Ils ne feront pas non plus sauter la banque, les deux modèles commençant à 440 $.

Découvrez chacun des nouveaux Chromebooks plus en détail ci-dessous.

Chromebooks Lenovo 2021 : Lenovo 5i

Le Lenovo 5i est un Chromebook à clapet. Il dispose d’un écran LCD IPS de 14 pouces avec une résolution Full HD (1 920 x 1 080) dans un format 16:9. L’écran prend en charge le toucher, vous n’avez donc pas besoin de vous sentir bloqué sur le trackpad. Flanquant le clavier sont des haut-parleurs stéréo orientés vers le haut.

L’unité entière pèse 3,13 lb dans sa variation la plus légère, ce qui n’est pas très léger, mais pas non plus éreintant. Sur les côtés, vous trouverez deux ports USB-C 3.1, un port USB-A 3.1, un lecteur de carte microSD et une prise casque/micro 3,5 mm.

L’intérieur du Lenovo 5i est personnalisable. Vous pouvez obtenir des processeurs Intel Core i5 ou i3 de 11e génération, ou aller jusqu’à un Intel Pentium 7505. Vous pouvez également obtenir 4 ou 8 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage SSD interne. Tous les modèles prennent en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

Un ajout intéressant est la barre lumineuse LED à l’avant, qui change de couleur en fonction de la durée de vie de la batterie qu’il vous reste. Lenovo dit qu’il peut obtenir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une seule charge, mais il ne divulgue pas la capacité de la batterie, il est donc probable qu’une session de 10 heures ne soit réalisable que dans les conditions les plus idéales.

Cette version à clapet des nouveaux Chromebooks Lenovo 2021 commence à 440 $ et arrivera dans les magasins en juillet.

Lenovo Flex 5i

Le Lenovo Flex 5i ressemble beaucoup au vanille 5i. Cependant, comme son nom l’indique, il est doté d’une charnière à 360 degrés, ce qui lui confère la conception 2 en 1 utile d’agir comme un clapet ou une tablette, selon vos besoins du moment.

L’écran du Flex 5i est nettement plus petit que celui du 5i, atteignant 13,3 pouces. Il a cependant la même résolution et le même rapport hauteur/largeur (1080p à 16:9). Il tient toujours dans les haut-parleurs stéréo de chaque côté du clavier, ce qui est vraiment agréable. Il possède également les mêmes ports que le 5i et est un peu plus léger à 2,98 lb dans sa configuration la plus légère.

Là où le Flex 5i diffère vraiment, c’est à l’intérieur. Il offre une option CPU supplémentaire dans les options de stockage Intel Celeron 6305 et eMMC (32 ou 64 Go).

Cette version 2 en 1 des nouveaux Chromebooks Lenovo 2021 commence à 440 $. Lenovo commencera les ventes à un moment donné en juillet.