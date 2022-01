Lancement du nouveau thermostat Cync de GE au CES 2022

TL;DR

GE Lighting a annoncé de nombreux nouveaux appareils pour la maison intelligente dans le cadre de sa gamme de produits Cync au CES 2022, y compris le premier thermostat Cync. Il y a aussi de nouvelles caméras de sécurité et des ampoules intelligentes. Tous les produits devraient être disponibles à la commande au cours du premier trimestre 2022.

Dans le cadre du CES 2022, GE Lighting ajoute de nouveaux appareils domestiques intelligents à sa gamme de produits Cync. Vous vous souvenez peut-être que la marque Cync a été introduite pour la première fois il y a un an dans le cadre du CES 2021. À cette époque, la société a annoncé de nouvelles ampoules intelligentes et une caméra de sécurité intérieure.

Aujourd’hui, au CES 2022, GE étend la marque pour inclure le premier thermostat Cync ainsi que des caméras de sécurité extérieures et encore plus de dispositifs d’éclairage intelligents.

Thermostat intelligent cyc

Le plus gros nouveau produit est peut-être le thermostat intelligent Cync (illustré ci-dessus). GE Lighting dit qu’il peut être installé sans avoir besoin d’un fil commun, ce qui signifie qu’il devrait fonctionner dans presque toutes les maisons.

Il dispose également d’un grand affichage à l’écran pour un contrôle total, ou vous pouvez le faire fonctionner à distance avec les applications mobiles Cync. Il coûtera 119 $ lorsqu’il sera mis en vente en janvier.

De plus, vous pouvez acheter des capteurs de température intelligents Cync pour 29 $ chacun. Ils peuvent se connecter au thermostat intelligent pour optimiser la température de toute la maison avec un seul capteur, ou vous pouvez les placer dans chaque pièce pour un meilleur contrôle de la température.

Caméras extérieures cyc

GE Lighting lance également la gamme de caméras d’extérieur Cync. Ils seront disponibles en version batterie sans fil pour 129 $ chacun ou en version filaire pour 99 $.

Les deux caméras offrent des fonctionnalités de vision nocturne et une résolution de 1280p (2K-ish). Vous pouvez également stocker les images des caméras sur une carte SD ou sur un serveur cloud. Il existe également un accessoire de panneau solaire qui peut être utilisé pour alimenter la version sans fil à l’extérieur pour 44 $. Tous ces appareils seront prêts à être commandés en février, peu de temps après la mise en vente du thermostat Cync.

Nouvel éclairage intelligent

Bien sûr, de nouvelles ampoules intelligentes sont également lancées par GE Lighting. Ils viendront dans un certain nombre de conceptions et de tailles différentes, y compris les ampoules globe et candélabres. Ils seront également disponibles dans tous les modèles de lumière blanche et dans des modèles de couleur.

Les nouvelles lumières seront mises en vente en mars 2022 avec des prix de départ de 11 $. Tous ces appareils peuvent être contrôlés par l’application mobile Cync, tout comme le thermostat Cync. Il permet de personnaliser les produits d’éclairage pour les jeux, la lecture, les repas, etc. Les appareils disposent également de commandes vocales via Alexa d’Amazon et Google Assistant.

