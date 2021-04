Lancement du Oppo A53s 5G avec puce MediaTek Dimensity 700 et batterie de 5000 mAh en Inde: tout ce qu’il faut savoir

Oppo A53s coûte Rs 14 990 en Inde.

Oppo a lancé mardi le téléphone A53s 5G en Inde au prix de départ de 14990 Rs. Techniquement, cela en fait le téléphone 5G le plus abordable de l’Inde – sous-cotant le Realme 8 5G récemment lancé par une très mince marge. Comme le Realme 7 5G, l’Oppo A53s est également alimenté par la puce MediaTek Dimensity 700 conçue pour les téléphones 5G d’entrée de gamme bon marché.

Prix ​​et disponibilité du Oppo A53s 5G India

Oppo A53s coûte Rs 14 990 en Inde pour une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 16 990 Rs. Le téléphone sera disponible à l’achat auprès de Flipkart et des points de vente principaux à partir du 2 mai.

Spécifications et fonctionnalités de l’Oppo A53s 5G

Le téléphone en question dispose d’un écran 720p de 6,52 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau abritant une caméra selfie de 8 MP. Il dispose d’une puce 7nm Dimensity 700 avec prise en charge de la double veille 5G double SIM associée à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible via un emplacement pour carte micro-SD dédié. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Sous le capot, le téléphone dispose d’une énorme batterie de 5000 mAh.

Pour la photographie, le téléphone dispose de trois appareils photo à l’arrière: un capteur principal 13MP avec objectif à ouverture f / 2.2 et deux capteurs 2MP, un pour les portraits et un autre pour les macros.

Le téléphone est en plastique brillant. Oppo le proposera en deux coloris: bleu et noir. Il est fin (8,4 mm) et léger (189 g) comme la plupart des téléphones Oppo. L’emballage est complété par un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Oppo A53s suit de près l’Oppo A74, un autre téléphone Oppo 5G économique avec puce Qualcomm Snapdragon 480 et écran 90Hz. L’Oppo A74 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 17 990 Rs en Inde.

