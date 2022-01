Lancement du plan de recharge annuel prépayé Jio Rs 2,999 pour les gros utilisateurs de données : avantages, validité, autres détails

Le plan prépayé a été répertorié sous « 20% JioMart Maha Cashback offre » sur son site Web.

Reliance Jio a introduit un nouveau plan d’abonnement annuel pour les gros utilisateurs de données. Le plan annuel ajouté à son profil existant est au prix de Rs 2 999. Le forfait offrira 2,5 Go de données par jour, des appels vocaux illimités, 100 SMS par jour et sera valable 365 jours. D’autres avantages comme JioMart, Jio Services sont également inclus.

Le plan prépayé a été répertorié sous « 20% JioMart Maha Cashback offre » sur son site Web. Les clients, ainsi que les avantages du plan, peuvent également bénéficier de sa remise en argent pouvant aller jusqu’à 20 % lors de l’achat auprès de JioMart. Le cashback viendra sur le portefeuille JioMart et pourra être utilisé pour de futurs achats dans la boutique en ligne. Les utilisateurs recevront un abonnement gratuit à JioTV, JioSecurity, JioCinema et JioCloud avec cet abonnement.

Deux autres forfaits annuels de Jio sont de Rs 2 879 qui donnent 2 Go de données par jour, des appels vocaux illimités, 100 sms/jour, un abonnement gratuit à JioServices. Un autre forfait annuel au prix de Rs 3 119 offre également 2 Go de données par jour, des appels illimités, 100 SMS par, un abonnement gratuit à JioServices et des avantages supplémentaires de 10 Go de données et un abonnement gratuit à Disney + Hotstar.

Reliance Jio a également d’autres plans qui offrent 20 % de remise en argent aux utilisateurs de Reliance Jio. Les plans sont au prix de Rs 299, Rs 666 et Rs 719.

