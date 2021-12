Lancement du plan vocal contrôlé par Siri d’Apple Music dans iOS 15.2 pour 4,99 $/mois

Apple a annoncé son nouveau plan vocal pour Apple Music en octobre avec une date de sortie plus tard cette année. Maintenant, « plus tard cette année » est arrivé, et le nouveau niveau pour les abonnements Apple Music fait sa première apparition publique.

Le plan Apple Music Voice est mis en évidence dans les notes de publication de la prochaine mise à jour logicielle iOS 15.2. Apple a publié aujourd’hui la cinquième version bêta pour développeurs d’iOS 15.2, et tous les indices indiquent une sortie pour tout le monde ce mois-ci.

Lorsque iOS 15.2 sera mis en ligne, Apple Music commencera à proposer une version du service de musique en streaming entièrement contrôlée par Siri. Les abonnements Apple Music, dont le prix standard est de 9,99 $/mois, incluent déjà le contrôle Siri en option.

La différence est que le plan Voice Only n’offrira pas un moyen de parcourir et de contrôler Apple Music avec l’application Musique. La version limitée d’Apple Music contiendra toujours le catalogue complet de chansons pour 4,99 $/mois, mais des fonctionnalités supplémentaires telles que les paroles, Spatio Audio et l’enregistrement de musique hors ligne ne seront pas prises en charge.

Suite

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :