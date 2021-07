Lancement du Poco F3 GT : charge 67W, AMOLED 120Hz, appareil photo 64MP et plus

Le Poco F3 GT est désormais officiel et est le téléphone le plus cher de la marque en Inde. Arrivé 3 ans après le Poco F1, voici ce que le nouveau flagship de la marque a à offrir.

Le Poco F1 original a établi un nouveau record de performances en 2018, mais il n’a pas eu de successeur pendant longtemps. La pause s’est terminée avec le Poco X3 Pro plus tôt cette année, mais il n’a pas réinventé la roue. L’entreprise suit une nouvelle approche avec le Poco F3 GT qui n’est pas seulement motivée par les performances, mais prend également en considération des aspects tels que le design et une expérience premium.

Lancé le 23 juillet, le Poco F3 GT est au prix de Rs 26 999 pour la variante de base 6 Go + 128 Go, Rs 28 999 pour 8 Go + 128 Go et Rs 30 999 pour le modèle haut de gamme 12 Go + 256 Go. Il sera disponible sur Flipkart à partir du 26 juillet, avec une ouverture des précommandes le 24 juillet. Les options de couleur incluent Predator Black et Gunmetal Silver.

Pour la première semaine (jusqu’au 2 août), toutes les variantes seront disponibles avec une remise de 1 000 Rs, qui passera à 500 Rs pour la deuxième semaine (jusqu’au 9 août), avant de remonter au prix de vente réel. Les titulaires de carte ICICI Bank auront droit à une remise instantanée de Rs 1 000.

Spécifications du Poco F3 GT

Le Poco F3 GT partage la plupart de sa conception, de ses spécifications et de ses fonctionnalités avec l’édition chinoise Redmi K40 Gaming. Il est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1200 avec stockage UFS 3.1 et RAM LPDDR4X. Il prend en charge les bandes N77 et N78 5G en Inde. Il y a une chambre à vapeur ainsi qu’une structure de refroidissement en graphite pour la gestion thermique.

Image 1 sur 3

(Crédit image: Poco)Image 2 sur 3

(Crédit image : Poco) Image 3 sur 3

(Crédit image : Poco)

Le design est une autre force du Poco F3 GT avec un tas d’ajouts bien pensés. Le cadre en aluminium de la série 7000 a des bords incurvés, des coins plats et un haut et un bas concaves pour offrir une meilleure ergonomie dans les deux endroits. Le module flash a la forme d’un flash, tandis que le boîtier de l’appareil photo est entouré de lumières RVB. Il existe deux déclencheurs physiques d’épaule pour le jeu qui se rétractent dans le corps lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Même les haut-parleurs sont positionnés de manière à ce que les jeux de paysage ne les étouffent pas.

Le Poco F3 GT est le premier appareil de la marque à proposer un écran AMOLED. Appelé « Turbo AMOLED », il possède un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, une couleur 10 bits, une certification HDR10, une couverture DCI-P3 à 100 % et un taux de réponse tactile jusqu’à 480 Hz.

Pour la photographie, le Poco F3 GT dispose d’un triple réseau de caméras avec un capteur principal 64MP f/1,65, un objectif ultra-large 8MP et un appareil de prise de vue macro 2MP. La batterie est évaluée à 5 065 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Les autres caractéristiques incluent la protection Gorilla Glass 5, l’indice IP53, Dolby Atmos, etc.

Il rivalisera avec le nouveau OnePlus Nord 2 qui commence à Rs 27 999.