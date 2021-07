Lancement du premier échange décentralisé (DeFi) dans les écosystèmes de Polkadot et Kusama

Le premier échange décentralisé de l’écosystème Polkadot et Kusama a été lancé par Karura. Le réseau DeFi de la Fondation Acala. Karura Swap a ouvert ses portes avec une valeur totale verrouillée de 3,4 millions de dollars, a annoncé vendredi une annonce.

La première paire de trading sur l’échange est KSM / KAR, composée de jetons natifs Kusama et Karura.

Karura Swap profitera d’un mécanisme de « cassure » pour lancer une nouvelle paire de trading. En tant que moyen d’obtenir de la liquidité sans certains des risques de manipulation du marché.

Le trading est temporairement désactivé en mode bootstrap jusqu’à ce que les exigences de liquidité prédéterminées soient remplies, comme indiqué dans l’annonce.

Karura a été annoncé en juin comme le premier lauréat d’un bail de 48 semaines à construire à Kusama, l’environnement de pré-production de Polkadot. Également connu sous le nom de réseau « canari ».

Polkadot et d’autres réseaux comme Cosmos et Solana offrent aux développeurs un moyen d’éviter des coûts plus élevés et une congestion accrue sur Ethereum. Ce qui est venu avec l’explosion du marché DeFi.

Le prix du jeton Axie Infinity a doublé en deux jours

Le jeton de gouvernance de la plate-forme Axie Infinity, AXS, a doublé de prix depuis mercredi.

Vendredi, le jeton AXS se négociait à un nouveau record historique. À partir de 30 $, ce qui implique un bénéfice annuel de plus de 5 700 %.

Axie Infinity est un jeu de trading et de combat basé sur la blockchain. Permettre aux joueurs de collecter, d’élever, de combattre et d’échanger des créatures à base de jetons appelées “axies”, qui sont numérisées comme leurs propres NFT.

Selon les recherches de TheTie, Axie Infinity est rapidement devenu l’un des projets les plus rentables de la blockchain Ethereum. Le chiffre d’affaires d’Axie Infinity a augmenté de plus de 17 000% depuis le 1er avril, alors que la croissance du nombre d’utilisateurs s’est considérablement accélérée au cours du deuxième trimestre.

Lancement de Tranchess, un protocole DeFi soutenu par 3AC, suivi des performances de Bitcoin

Le PDG de Three Arrows Capital, Su Zhu, a annoncé le lancement du protocole de finance décentralisée Tranchess (DeFi).

En tweetant jeudi, Zhu a décrit Tranchess comme un “protocole de gestion d’actifs symboliques et de négociation de produits dérivés”.

Alors que le projet vise à devenir un protocole DeFi multi-chaînes et multi-actifs, avec des conceptions pour devenir une organisation autonome décentralisée, la première interaction de Tranchess se concentre sur Bitcoin (BTC).

Tranchess 1.0 offre un accès à un tracker de performance des prix BTC de manière corrélée. Étant donné que le lancement initial du projet se fait sur la Binance Smart Chain, les utilisateurs devront disposer de BTCB, la version BEP-2 de Bitcoin.

Selon le livre blanc du projet, les utilisateurs échangent du BTCB contre QUEEN, le principal jeton natif. Alternativement, les investisseurs peuvent acheter QUEEN avec USD Coin (USDC) sur les bourses prises en charge.

« Proposition d’amélioration d’Ethereum 3675 » pour le lancement de la fusion Eth2 sur Github

Une proposition formelle de mise à niveau d’Ethereum a été créée pour la prochaine fusion de la chaîne de réseau. Ethereum fait donc un pas de plus vers la transition tant attendue vers le Proof-of-Stake (PoS).

Le 22 juillet, le chercheur de ConsenSys Mikhail Kalinin a créé une demande de retrait pour l’EIP-3675 sur Github, officialisant la fusion de la chaîne comme une première proposition d’amélioration. Le développeur Tim Beiko a également programmé la discussion EIP lors de la réunion des développeurs Ethereum Core le 23 juillet.

La proposition fusionnerait les chaînes Ethereum et Eth2. Éloigner le mécanisme de consensus du réseau de la preuve de travail et donner aux intervenants les moyens de valider les transactions.

