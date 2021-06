Lancement du premier Steam Next Fest de Valve

Le Steam Game Festival renommé de Valve – Steam Next Fest – a commencé.

L’événement de vente sera en direct jusqu’au 22 juin, la société promettant une célébration des “jeux à venir” avec “des centaines de démos” et “des tas de diffusions en direct”. Pour être précis, plus de 700 démos de jeux seront rendues publiques au cours de la vitrine d’une semaine.

Afin d’aider les utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent, Valve a créé des bandes-annonces spécifiques au genre pour les démos afin de montrer ce qui sera réellement proposé.

Le Steam Game Festival a commencé sa vie en 2019 en tant qu’événement parallèle aux The Game Awards de Geoff Keighley avant de revenir trois fois en 2020. En février, Valve a renommé la vitrine en Steam Next Fest pour “communiquer plus directement” ce à quoi l’événement était réellement destiné. être.

“Nous avons renommé le Steam Game Festival pour communiquer plus directement son objectif : l’annonce de Steam Next Fest, une célébration de plusieurs jours des jeux à venir”, a écrit Valve.

« Explorez et jouez à des centaines de démos de jeux, regardez les diffusions en direct des développeurs et discutez avec les équipes de leurs jeux en cours, bientôt disponibles sur Steam. »

