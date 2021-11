Lancement du protocole Sablier sur Polygon et BSC

Sablier, le protocole basé sur Ethereum (ETH / USD) pour la finance en temps réel, lance son infrastructure sur la chaîne intelligente Polygon (MATIC / USD) et Binance (BNB / USD) pour offrir des frais d’utilisation inférieurs et une efficacité améliorée, a appris Invezz de communiqué de presse. Les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de Sablier pour rationaliser les paiements, la paie et les abonnements.

Lancement au BSC pour réduire les tarifs du gaz de 12 000 %, au MATIC de 677 %

La mise en place de Sablier sur Polygon réduira les tarifs de près de 677% par rapport aux tarifs du gaz Ethereum. Le lancement sur Binance Smart Chain les réduira de plus de 12 000 %. Jusqu’à présent, l’utilisation principale de Sablier était sous forme de tokenisation pour les équipes car les frais de gaz Ethereum n’ont pas beaucoup d’utilisations supplémentaires.

Sablier espère que la possibilité de diffuser des jetons avec des frais inférieurs sur BSC et Polygon ouvrira la porte à davantage de personnes pour expérimenter le protocole et augmenter le nombre de nouveaux cas d’utilisation. Paul Razvan Berg, fondateur de Sablier, a commenté :

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du protocole Sablier sur Polygon et Binance Smart Chain (BSC), abaissant considérablement la barrière à l’entrée pour les nouveaux utilisateurs et nous rapprochant d’une économie hyper-liquide alimentée par Sablier. Polygon et BSC ont chacun été l’une des blockchains à la croissance la plus rapide ces derniers mois avec le soutien de projets comme Aave, Curve ou Sushiswap et d’investisseurs comme Mark Cuban pour Polygon, et la genèse d’un tout nouvel écosystème pour Binance Smart Chain.

James Simpson, fondateur de mStable, a ajouté :

mStable a été l’un des premiers à adopter Sablier et s’est appuyé sur le protocole pour transmettre aux investisseurs, l’attribution de jetons d’équipe et même les salaires de DAO. Sablier chez BSC et Polygon permettront aux utilisateurs d’accéder à leur excellent produit sans le frottement des coûts de transaction élevés.

Willy Ogorzaly, responsable de la décentralisation chez ShapeShift, a déclaré :

J’adore diffuser FOX sur le réseau principal, mais je n’aime pas penser à combien d’ETH a été dépensé pour le faire. L’expansion de Sablier vers de nouvelles chaînes offre une option beaucoup moins chère qui ouvrira la porte à des flux FOX plus petits qui étaient auparavant d’un coût prohibitif.

Les utilisateurs peuvent utiliser Polygon Bridge pour déplacer des actifs vers Polygon et Binance Bridge pour transférer des fonds vers le réseau BSC.

