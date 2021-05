Lancement du Realme X7 Max 5G: le produit phare alimenté par Mediatek arrive en Inde

Les produits phares alimentés par MediaTek ont ​​été une rareté, bien que l’entreprise ait remporté la couronne du chipset en 2020. Heureusement, les consommateurs indiens peuvent bientôt en mettre la main alors que Realme lance le X7 Max 5G sur le marché.

Le nouveau téléphone est alimenté par un tout nouveau chipset Dimensity 1200, doté d’un processeur octa-core à trois clusters (1x Cortex-A78 à 3 GHz, 3x Cortex-A78 à 2,6 GHz et quatre Cortex-A55 à 2 GHz). Le processeur 6 nm contient également le même GPU Mali-G77 MP9 que la série Dimensity 1000 de l’année dernière, des capacités double SIM 5G + 5G, un APU hexa-core pour l’apprentissage automatique et la prise en charge du traçage de rayons piloté par logiciel.

Le Realme X7 Max 5G sert également un panneau OLED de 6,43 pouces à 120 Hz, une batterie de 4500 mAh et une charge filaire de 50 W. Passant à la photographie, le combiné contient une triple caméra arrière, dotée d’un appareil photo principal 64MP (IMX682), d’un objectif ultra-large 8MP et d’un capteur macro 2MP. Les selfies sont gérés par un vivaneau 16MP.

D’autres caractéristiques notables incluent un port de 3,5 mm, Realme UI 2.0 sur Android 11 et deux haut-parleurs stéréo. En termes de conception, vous obtenez également une bande sur l’appareil qui contient la marque de l’entreprise. Heureusement, nous n’avons pas de slogan géant «Dare to Leap» sur toute la couverture arrière.

Le Realme X7 Max 5G sera au prix de Rs 26999 (~ 372 $) pour la variante 8 Go / 128 Go, tandis que le modèle 12 Go / 256 Go vous coûtera Rs 29999 (~ 414 $). Attendez-vous à trouver le téléphone dans les coloris Asteroid Black, Mercury Silver et Milky Way.