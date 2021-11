Lancement du Redmi Note 11T 5G ; le nouveau téléphone Xiaomi affrontera Lava Agni 5G, Realme 8s au prix de départ de Rs 16 999

Le Redmi Note 11T 5G a été lancé en Inde au prix de départ de Rs 16 999.

Xiaomi a lancé le très attendu et très attendu Redmi Note 11T 5G en Inde le mardi 30 novembre. Le nouveau téléphone reprend la conception de base Redmi 10 Prime et s’appuie sur des améliorations notables du matériel, notamment un écran légèrement plus grand, une puce et une charge plus rapides, et pour couronner le tout, la prise en charge de la 5G. Techniquement, il s’agit du deuxième téléphone 5G de la maison Redmi.

Le Redmi Note 11T 5G, qui succède au Redmi Note 10T 5G, affrontera le Lava Agni 5G et le Realme 8s 5G, deux téléphones qui regorgent principalement des mêmes spécifications et d’un design accrocheur à des prix similaires. Avant de demander, oui, le Redmi Note 11T 5G est un Redmi Note 11 5G renommé en provenance de Chine.

Redmi Note 11T 5G Inde prix, disponibilité

Le Redmi Note 11T 5G a été lancé en Inde au prix de départ de Rs 16 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera Rs 17 999 tandis que la version haut de gamme 8 Go/128 Go coûtera Rs 19 999 aux acheteurs.

Pour le contexte, le Redmi Note 11 vendu en Chine commence à 1 199 CNY (environ Rs 14 000) pour une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est disponible en trois autres configurations : 6 Go/128 Go pour 1 299 CNY (environ 15 200 Rs), 8 Go/128 Go pour 1 499 CNY (environ 17 500 Rs) et 8 Go/256 Go pour 1 699 CNY (environ 19 900 Rs).

Pendant une période limitée, Xiaomi vendra le téléphone avec une remise de Rs 1 000. Les transactions par carte de crédit ICICI Bank et EMI seront éligibles à une remise supplémentaire de 1 000 Rs. Le Redmi Note 11T 5G commencera à être vendu à partir du 7 décembre à 12h sur Mi.com/in, Mi Home, Amazon India et les magasins de détail.

Spécifications, caractéristiques du Redmi Note 11T 5G

En ce qui concerne les spécifications, le Redmi Note 11T 5G est livré avec un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz (échantillonnage tactile de 240 Hz) et une découpe par perforation. Sous le capot, le téléphone dispose d’une puce MediaTek Dimensity 810 qui est associée à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, ce qui est extensible. Le logiciel est MIUI 12.5. Le téléphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Côté caméras, le Redmi Note 11T 5G a deux caméras à l’arrière, même si le boîtier de caméra de type Redmi 10 Prime vous donnerait l’impression qu’il en a quatre. Il y a un capteur principal de 50MP (non spécifié) derrière un objectif f/1.8, et un autre capteur ultra grand-angle de 8MP derrière un objectif à champ de vision de 119 degrés. À l’avant, le Redmi Note 11T 5G est livré avec une caméra selfie de 16 MP.

Le Redmi Note 11T 5G a un corps tout en plastique – avec une finition mate douce – qui est vanté pour son indice de résistance à la poussière et aux éclaboussures IP53 et la protection d’écran Corning Gorilla Glass 3. Il sera disponible en trois coloris : noir mat, bleu aigue-marine et blanc poussière d’étoile.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs, un blaster infrarouge et un lecteur d’empreintes digitales latéral, un incontournable pour la plupart des téléphones Redmi.

Redmi Note 11T 5G contre Lava Agni 5G, Realme 8s 5G

Le Lava Agni 5G, en revanche, est livré avec un écran LCD 1080p de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe par perforation. Il possède la même puce Dimensity 810 qui est associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est extensible. L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Il dispose de quatre caméras à l’arrière : 64 MP principal, 5 MP ultra grand-angle et deux caméras de 2 MP, une pour les macros et une autre pour la profondeur. À l’avant, le Lava Agni 5G dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels. Le Lava Agni 5G coûte Rs 19 999.

Le Realme 8s 5G, quant à lui, dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe par perforation. Il abrite une caméra selfie de 16 MP. Il possède également le même SoC Dimensity 810 avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est également extensible. Au dos, le Realme 8s 5G dispose de trois caméras. La configuration comprend un capteur principal de 64 MP et deux capteurs de 2 MP, un pour les macros et un autre pour la photographie de profondeur ou de portrait. Le téléphone est également soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W. Le Realme 8s 5G est disponible en deux configurations : 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que la configuration d’entrée de gamme coûte Rs 17 999, le modèle haut de gamme est disponible pour Rs 19 999.

