Lancement du Samsung Galaxy F52 5G: un A52 5G rétrogradé

La série Galaxy F de Samsung est sa dernière gamme d’appareils, ciblant essentiellement un segment de prix similaire à celui de sa série M. Maintenant, Samsung a lancé le Galaxy F52 5G, et il partage quelques fonctionnalités en commun avec le Galaxy A52 5G récemment lancé.

Pour commencer, les deux téléphones disposent d’un chipset Snapdragon 750G 5G, ce qui devrait permettre un bon niveau de performances système et de jeu. Le dernier téléphone de Samsung partage également le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’A52 5G, une batterie de 4500 mAh, des capacités de charge filaire de 25 W et un appareil photo principal de 64 MP f / 1,8.

C’est à peu près là que se terminent les comparaisons, car le Galaxy F52 5G propose un écran LCD TFT par opposition au panneau OLED de l’A52 5G. Nous avons également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté au lieu du capteur d’empreintes digitales intégré au téléphone plus cher, ainsi que pas de classification IP (ce que propose l’A52 5G).

Sinon, le Galaxy F52 5G contient 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et un système à quatre caméras moins impressionnant (64MP principal, 8MP ultra-large et une paire de capteurs 2MP). Les selfies sont gérés par un jeu de tir perforateur 16MP. D’autres caractéristiques notables incluent USB-C, un port de 3,5 mm et Samsung One UI 3.1 sur Android 11.

Le dernier téléphone économique de Samsung n’est pour l’instant disponible qu’en Chine, à partir de 1999 yuans (~ 310 $). L’appareil est disponible dans les coloris noir et blanc. Il n’y a pas de mot sur une disponibilité plus large, mais cela pourrait être une alternative intéressante à l’A52 5G si vous voulez un niveau similaire de puissance, d’autonomie de la batterie et le même taux de rafraîchissement.