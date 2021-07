Lancement du Samsung Galaxy M21 2021 Edition en Inde

in

TL;DR

Samsung a lancé le Galaxy M21 2021 Edition en Inde. Le téléphone n’est pas vraiment supérieur à l’appareil d’origine, mais offre un léger rafraîchissement visuel. Il revient à moins de Rs 15 000 en Inde.

Il y a un nouveau milieu de gamme Samsung avec une grosse batterie disponible en Inde ce mois-ci. La société coréenne a annoncé l’arrivée du Galaxy M21 2021 Edition dans le pays.

Comme son nom l’indique, l’édition Galaxy M21 2021 n’est pas une vaste mise à niveau par rapport au M21 original lancé en mars 2020. Visuellement, il est légèrement différent.

Alors que le M21 2021 conserve le tireur selfie goutte d’eau 20MP de son prédécesseur, il contient un ensemble de caméras arrière repensé. Le capteur principal 48MP se trouve désormais seul et en dessous des capteurs ultra-larges 8MP et de profondeur 5MP. L’arrière présente également un design à fines rayures. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales physique à l’arrière.

Le téléphone est doté d’un écran FHD + AMOLED de 6,4 pouces, tandis qu’en interne, il y a un processeur octa-core 10 nm sans nom. Vraisemblablement, Samsung réutilise l’Exynos 9611 ici. Cette puce est alimentée par une batterie de 6 000 mAh, poursuivant le précédent créé par les modèles Galaxy M précédents. Un système de charge de 15 W est également disponible.

Les autres fonctionnalités incluent un emplacement pour carte SD, une prise casque 3,5 mm, un GPS, une connexion Wi-Fi double bande et un port USB-C.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition : Prix et disponibilité

Le Galaxy M21 2021 Edition, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, est un peu moins cher que son prédécesseur à Rs 12 499 (~ 164 $). C’est une petite amélioration d’environ 6 $, mais c’est quand même une amélioration.

Si vous possédez un Galaxy M21, ne vous embêtez pas à mettre à niveau. Bien sûr, ceux qui recherchent une amélioration des spécifications devraient chercher plus haut dans l’échelle Samsung ou envisager la longue liste d’alternatives. Ce prix fait tomber le Galaxy M21 2021 parmi les impressionnants Poco M3 Pro Redmi Note 10 et 5G.