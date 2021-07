Lancement du Samsung Galaxy M21 2021 Edition : prix, spécifications et disponibilité

Samsung a dévoilé aujourd’hui un nouveau téléphone économique en Inde dans le cadre de sa populaire série M. La société a lancé aujourd’hui le Samsung Galaxy M21 2021 Edition. L’appareil fait également partie du lancement Amazon Prime Day de Samsung.

La nouvelle version économique de Samsung est la version 2021 de son populaire Galaxy M21, alors que cela ressemble à une grosse mise à niveau par rapport au modèle de l’année dernière, le Galaxy M21 2021 Edition n’est pas si différent du modèle de l’année dernière.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy M21 2021 Edition en Inde

Le Samsung Galaxy M21 2021 Edition est au prix de Rs 12 499 pour la variante 4 Go + 64 Go tandis que nous attendons le prix pour la variante 6 Go + 128 Go. L’appareil sera disponible en deux options de couleur – bleu arctique et noir anthracite et sera mis en vente à partir du 26 juillet, qui se trouve également être Amazon Prime Day.

En termes d’offres de lancement, vous pouvez bénéficier d’une remise instantanée de 10% avec les transactions par carte de crédit et de débit HDFC Bank.

Spécifications du Samsung Galaxy M21 édition 2021

Le Samsung Galaxy M21 2021 est livré avec une grosse batterie de 6 000 mAh. (Crédit image : Amazon)

En commençant par l’appareil photo, le Samsung Galaxy M21 2021 Edition est livré avec un capteur principal de 48 MP (Samsung GM2), un tireur ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP à l’arrière. Sur le devant, il y a un tireur de 20MP pour les selfies.

Dans le département visuel, le Samsung Galaxy M21 2021 Edition est livré avec un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un écran à taux de rafraîchissement de 60 Hz. À l’intérieur, l’appareil est alimenté par un processeur interne Exynos 9611 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En termes de logiciel, nous nous attendons à ce que l’appareil fonctionne sur Android 11 basé sur OneUI 3.0.

Le Galaxy M21 2021 Edition dispose d’une grande batterie de 6 000 mAh qui durerait au moins une journée complète. L’appareil prend en charge la charge rapide de 15 W. Les autres fonctionnalités incluent un lecteur d’empreintes digitales latéral, un casque 3,5 mm, le Wi-Fi, le Bluetooth, un capteur de lumière virtuelle et un capteur gyroscopique.

