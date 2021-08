Lancement du Samsung Galaxy M32 5G en Inde pour affronter le OnePlus Nord CE

Samsung a dévoilé aujourd’hui un nouveau téléphone de la série 5G Galaxy M pour lutter contre les meilleurs téléphones Android bon marché, notamment le OnePlus Nord CE 5G et le Xiaomi Mi 10i. Bizarrement, cependant, le Galaxy M32 5G est un léger déclassement par rapport au Galaxy M32 uniquement 4G dans certaines régions. Il n’offre pas d’écran à taux de rafraîchissement élevé et le matériel de la caméra n’est pas non plus aussi impressionnant.

Le Galaxy M32 5G est doté d’un écran LCD TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et d’une encoche en forme de V pour la caméra selfie 13MP. Sous le capot, il contient le chipset Dimensity 720 de MediaTek, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1.

À l’arrière du téléphone se trouve une configuration à quatre caméras qui comprend un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le téléphone contient une grande batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 15 W. Les autres points forts du nouveau téléphone de la série M incluent la prise en charge de Dolby Atmos, un capteur d’empreintes digitales latéral et la sécurité Knox. Il exécute One UI 3.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et est garanti de recevoir “deux ans de mises à jour du système d’exploitation”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Galaxy M32 5G de Samsung est au prix de 20 999 (environ 283 $) pour la version 6 Go/128 Go et de 22 999 (environ 310 $) pour la version 8 Go/128 Go. Le téléphone devrait être mis en vente dans le pays à partir du 2 septembre via Amazon.in, Samsung.com et d’autres grands détaillants.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

…et meurs, et meurs…

Critique de I Expect You to Die 2: Si au début vous ne réussissez pas, mourez, mourez à nouveau

Nous avons attendu cinq longues années la suite de I Expect You to Die, la parodie 007/spy-fi qui a fait sensation sur l’Oculus Rift. Maintenant, la suite est là, avec des graphismes améliorés, une histoire remaniée et de grands talents de voix comme Wil Wheaton… mais aussi le même gameplay VR assis qu’avant. Cela vaut-il la peine de jouer ou est-il trop coincé dans le passé ? Nous vous aiderons à décider si cela vaut la peine d’acheter.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.